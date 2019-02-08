Сергей Левченко побывал с рабочей поездкой в Баяндаевском районе

Новые квартиры для медработников. В Баяндае сегодня большое событие: новоселье празднуют сразу 11 семей. Им выделили ведомственное жилье бесплатно, как было раньше. Вручал ключи от новых квартир губернатор Иркутской области Сергей Левченко. С рабочей поездкой он побывал в Баяндаевском районе.

Санаторий «Нагалык» широко известен не только в Иркутской области. Лечиться грязями сюда едут со всей России. Опорно-двигательный аппарат, заболевания нервной системы, кожи — спектр помощи широкий.

Валентина ГОРБУНОВА, ПАЦИЕНТ САНАТОРИЯ «НАГАЛЫК»: Здесь вообще помогают, конечно. Грязи очень хорошие. Но, конечно, я говорю, надо расширять. Кабинет ЛФК, кабинет релаксации. Это надо. Мы же тоже бабушки, хочется пожить и внуков, и правнуков, у меня правнучонку два года. Хочется его потискать маленько еще.

О том, что нужно расширение, говорят и губернатору Иркутской области Сергею Левченко. Место для корпуса грязелечебницы уже выбрали, рядом с сосновой рощей.

Основному зданию нужен капремонт, после этого санаторий сможет принимать больше пациентов в современных условиях.

Эльвира МАНТАТОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОБГУЗ «БАЯНДАЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»: Мы планируем здесь открыть отделение медицинской реабилитации на пять коек для больных с заболеваниями периферической нервной системы. Будет перепланировка помещений проведена, куплено оборудование, проучены доктора новым методикам лечения, пациенты могут лечиться по системе ОМС бесплатно.

Губернатор подтверждает: реконструкция будет. Вопрос будут решать поэтапно, за несколько лет.

А это уже Баяндай. Сегодня здесь большая радость: заселяют новый дом, который построили для медработников. Ключи от новых квартир — символ большого подарка для новоселов.

Ольга Королева живет в Баяндае четыре года. В памятном 2014-м уехали из военного Донбасса, из Москвы беженцев направили в Иркутскую область, поселили в «Металлурге». Там и нашли новую работу.

Ольга КОРОЛЕВА, КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЛАБОРАНТ БАЯНДАЕВСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ: Приезжали со всех деревень, специалистов приглашали. Вот пригласили меня сюда. Вот так я тут и очутилась. Мы, конечно, жители городские, но привыкли уже к деревенской жизни, а теперь квартиру дали — вообще считайте, что в городе, в экологически чистом месте живем. Все прекрасно, все хорошо.

Все хорошо сегодня и еще у десяти семей. Всего в новом доме шесть двухкомнатных и шесть однокомнатных квартир. Одну оставили под жилье для командированных. Здание ведомственное, без права частной приватизации. Это одна из мер социальной поддержки для медработников. За последние два года для них приобрели 55 квартир в отдаленных муниципалитетах. В этом году в планах еще 24 квартиры. Кроме того, выплачивают подъемные, при необходимости жилье арендуют, выделяют участки под строительство частных домов.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы построили дом здесь, через две недели будет сдан дом в Бохане для тоже медицинских работников, там поликлиника и больница. То же самое в Кутуликской больнице в Аларском районе, и это будет правилом, правилом жестким: чтобы одновременно с объектами социальной сферы строились дома, жилье для работников. Это хорошо забытая старая практика. Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Всего за три года обеспеченность врачами на 10 тысяч населения в Иркутской области поднялась с 29.5 до 38.5 и превысила среднероссийский показатель. В том числе, благодаря таким мощным шагам со стороны губернатора, правительства в части улучшения жилищных условий.

А после губернатора региона пригласили присоединиться к большому празднику. На Бурятской земле Белый месяц, а значит, добро и счастье приходят в эти дни не только в дома медиков, но и во все дома гостеприимного древнего края.