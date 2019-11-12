Семья Ивановых из Тулуна обживается в новом доме в Иркутском районе

Несчастье перевернуло жизнь одной семьи с ног на голову. Бывшие тулунчане начинают с нуля в разных районах Иркутской области. Нашу съемочную группы пригласили в гости супруги Ивановы. Как обустроились на новом месте и за что благодарны наводнению?

После печальных событий жизнь семьи Ивановых из Тулуна изменилась на 360 градусов. Мама Гаяна рассказывает: о таком большом доме всегда мечтали. Но вряд ли бы себе его когда-нибудь позволили, если бы в одночасье первая волна летнего наводнения не оставила их без всего. Жизнь Ивановы с тремя детьми начали с нуля, от старой жизни не осталось даже столовых приборов. Дом в Хомутово, который Ивановы купили на жилищный сертификат, в два раза больше по квадратуре их прошлого тулунского. В новом есть еще и второй этаж. Переехала семья в Иркутский район 3 месяца назад. С покупкой жилья и с приобретением мебели все получилось быстро.

Гаяна ИВАНОВА: У нас с документами все в порядке было, нам выплата была очень быстро, не ждали, выплаты сразу пошли.

Гаяна вспоминает первое впечатление, когда перешагнула порог дома еще до покупки. Говорит, сразу почувствовала что-то родное. Первым на порог пустили кота Федора, он переехал с семьей из Тулуна. Уже на новом месте завели собаку породы хаски, это тоже маленькая общая мечта. Так Ивановы начали на новом месте писать заново историю своей семьи. На улице Брусничной в Хомутово Ивановы еще продолжают обживаться. Строят гараж, в планах баня и теплица. А главное, они точно знают, что жизнь на новом месте уже во много раз лучше.