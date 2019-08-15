Семинар для мясоперерабатывающих компаний организовали в Листвянке

Использовать передовые немецкие технологии в изготовлении полуфабрикатов и колбас. В поселке Листвянка проходит семинар для крупных производителей и индивидуальных мясоперерабатывающих компаний. Чтобы деликатесы раскрыли свои органолептические свойства, на предприятиях используют вкусовые добавки на основе натуральных специй.

На дегустации сегодня представлены ребра с использованием вкусо-ароматической добавки «Мексика» и «Балатон», колбаски для гриля, халяль, шашлык классический, шашлычные колбаски. И еще много различных деликатесов. Как сырокопченая колбаса традиционная, так и по европейским рецептам. Всю эту продукцию по достоинству оценят настоящие любители мяса. Чтобы раскрыть истинный вкус блюд, немецкие специалисты изготавливают специи и добавки по особым технологиям.

Юрий ЧЕРНОУС, ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ КОМПАНИИ «ВАНХЕС»: В мясной переработке сегодня достаточно много продуктов, представленных нашими конкурентами и нами, в том числе, которые требуют особых технологий. Мы же, чтобы как-то выделиться на этом фоне, работаем над технологиями, предлагаем разные способы применения наших продуктов, которые улучшают качество готовой продукции.

Продукция компании «Ванхес» популярна более чем в 100 странах мира. Россия не исключение. В Восточной Сибири поставками специй, ингредиентов для натуральной и искусственной оболочки занимается холдинг «Иркутская линия +». Чтобы поделиться рецептурой приготовления полуфабрикатов и деликатесов среди крупных мясоперерабатывающих комбинатов и небольших индивидуальных предприятий, партнеры подготовили тур. Семинары проводят прямо на берегу Байкала. Мероприятие хотели провести давно, но возможность собрать производителей появилась только в этом году.

Любовь МАЛЮГИНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО ТЦ «ИРКУТСКАЯ ЛИНИЯ +»: Мы работаем с 2008 года, и поэтому уже с 2012 года запланировали сделать этот семинар. Но в этом году вот запланировали, и все так пошло, решили провести. У нас вся Восточная Сибирь получается, это Улан-Удэ, Забайкальский край, Республика Бурятия, Иркутская область вся. Это люди, которые занимаются мясопереработкой.

Сейчас продукцией компании пользуются мясокомбинаты Монголии, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. В нашем регионе попробовать деликатесы с использованием немецких специй можно в Братске.