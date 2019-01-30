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Садоводство под Ангарском затопила вышедшая из берегов река

30.01.19

Хотели набрать воды, но не получилось! Река, которая никогда не замерзала, застыла и еще из берегов вышла. В Ангарске местные жители пытаются понять, что же стало причиной такого аномального явления.

 

Это река Еловка. Раньше она вообще не замерзала, а сейчас здесь сплошной лед. Татьяна вспоминает: когда-то приходила сюда за водой. Здесь жили ондатры. Так было двадцать лет.  Ситуация изменилась в этом году, и причины установить никто не может. Садоводы предполагают: всему виной воинская часть. Она сливает в реку использованную воду большими объемами. Владельцы затопленных участков обратились в администрацию Ангарска. Ответа нет.

Тем временем похожая ситуация происходит и на другом конце города. Там садоводство со схожим названием тоже страдает от паводков, но уже не от Еловки, а от Ангары. И происходит это каждый год.

Николай Войтик рассказывает: для них это дело привычное. Такое наводнение они воспринимают уже как аттракцион, ведь когда все замерзнет, можно и на коньках покататься. На кадрах видно, как огород залило водой. Но из-за теплой погоды коньки пришлось отложить до наступления морозов.

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