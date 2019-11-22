Резиденция Деда Мороза открывается в «Тальцах»

Праздник к нам приходит. Чуть больше месяца осталось до самого ожидаемого и волшебного дня. Близится Новый год, наступили холода, и осталось дождаться главного символа этого торжества — Деда Мороза. Сегодня старец прибыл в музей «Тальцы», где для него подготовили резиденцию.

Приводит свое рабочее место в порядок и как обычно раздает указания. Дед Мороз прибыл в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» накануне своего дня рождения. Совсем скоро сказочный старец начнет принимать гостей в своей резиденции. Важно все: должны быть подготовлены грамоты для детей, которые хорошо себя вели в этом году, еще необходимо запастись подарками и сладостями. И, конечно, главный символ волшебного праздника — новогодняя елка — уже красуется на территории музея.

ДЕД МОРОЗ: Я свои апартаменты, свою резиденцию осмотрел, и мне, прямо скажу, все нравится. И теперь самое главное, чтобы ребятишки, которые ко мне придут, знали стишочек, знали песенку, и тогда всем им дам подарочек и конфеточку. Там где-то мой мешок, в нем много-много конфет, всем достанется. А самое главное, тем, кто хорошо расскажет стишок, я подарю похвальную грамоту.

В «Тальцах» сейчас начинают заполнять снежные кубы. Позже начнут делать разукрашенные ледяные фигуры. Кроме того, гости музея смогут слепить своих именных снеговиков. А в середине декабря зальют горки. Кроме того, в «Тальцах» подготовили экспозицию — выставку Деда Мороза. Ее приурочили ко дню рождения волшебного старца. Вся коллекция представлена из фондов музея.

Елена СТРЕКАЛИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Кроме этого, нам еще помог дополнить нашу выставку Алексеев Родион, он воспитанник психоневрологического диспансера, и по воспоминаниям, когда был у нас в музее, своими руками создал небольшой кусочек нашего музея.

Резиденция Деда Мороза в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» будет работать в выходные дни, начиная с этой субботы, 23 ноября. Посмотреть выставку сказочных старцев можно в любой день недели.