Режим ЧС снят в Иркутском районе

Его ввели 7 мая из-за действовавших там лесных пожаров. Режим ЧС отменили в связи со стабилизацией погодных условий, отсутствием угрозы населению, жилым домам и другим объектам. За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано еще пять лесных пожаров. Все они вновь обнаруженные. Два возгорания действовали в Братском районе, по одному – в Усть-Удинском, Заларинском и Черемховском районах. В локализованном состоянии на утро 16 мая одно возгорание в Иркутском районе. Его площадь составляет 1500 гектаров. Ликвидацией занимается 155 человек, 26 единиц техники. Тем временем метеорологи предупреждают: в южных и центральных районах сохраняется высокая, 4 класса, и чрезвычайная, 5 класса, пожароопасность лесов.