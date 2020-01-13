Режим ЧС продолжает действовать в селе Олха Шелеховского района

Там проводят работы по расчистке русла ручья. Напомним, из-за промерзания русла ручья Винокурный возникла угроза подтопления жилых домов и автомобильной дороги. Создана рабочая группа, 10 января введен режим ЧС. Сейчас подъем уровня воды не прогнозируют. Однако работы для минимизации риска подтопления продолжают. Обустроен вал для защиты автомобильной дороги, вскрыт ледовый покров в канале протяженностью 400 метров.