Ремонтные работы в тулунской школе №6 к 1 сентября будут завершены

Сегодня социальные объекты, пострадавшие от наводнения, посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев вместе с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, а также председателем правительства региона Русланом Болотовым. В Тулуне в результате паводка пострадали две школы — №6 и №20. Последнюю решено не восстанавливать. Ее ученики будут посещать школу № 6, на ремонт и восстановление которой выделено 40 миллионов рублей из областного бюджета. Кроме того, свыше 100 миллионов рублей направлено на оснащение учебного заведения. Там построят специальные мастерские.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Площадка готовится, готовятся конструкции под мастерские — 213 кв.м. Для мальчиков и девочек. Они сейчас находятся внутри здания школы, но с учетом того, что мы будем туда перераспределять более 200 школьников из 20 школы во вторую смену, нам надо как можно больше учебных классов там освободить, и мы построим эти мастерские, и к 1 сентября они будут готовы.

Владимир ЯКУШЕВ, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА и ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ:

К сожалению, погода не способствует проведению многих процессов, поэтому нужно усиливаться, ускоряться. М ы видим, что сделано достаточно много, но за последние дни предстоит еще не меньше сделать.