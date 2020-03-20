Рабочая группа по развитию Ольхонского района создана на федеральном уровне

Рабочая группа по развитию Ольхонского района создана на федеральном уровне

20.03.20

Развитие острова Ольхон. Уже создана рабочая группа на федеральном уровне, также правительство России внесло в Госдуму законопроект, который позволит установить границы населенных пунктов, расположенных на землях лесного фонда рядом с Байкалом.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Дефицит общения с областной властью оставляет желать лучшего в тот период, когда это происходило. Сейчас мы провели перезагрузку, мы друг друга услышали. Мы создаем по всем проблемным точкам, которые есть в Ольхонском районе, их сегодня высказали жители, рабочую группу. Это касается и строительства дорог. Мы передаем все-таки в областную собственность и дальше будем проводить строительство, 2021-2023 год. Это касается всех проблемных вопросов взаимодействия с национальным парком. Очень много вопросов, просто так их не решишь. На федеральном уровне тоже создана рабочая группа. Мы будем в контакте и доводить все решения уже более оперативно до населения. Ну и формат работы мы перестроили. Мы раз в месяц будем собираться, а раз в квартал я буду приезжать.

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