Рабочая группа по развитию Ольхонского района создана на федеральном уровне

Развитие острова Ольхон. Уже создана рабочая группа на федеральном уровне, также правительство России внесло в Госдуму законопроект, который позволит установить границы населенных пунктов, расположенных на землях лесного фонда рядом с Байкалом.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Дефицит общения с областной властью оставляет желать лучшего в тот период, когда это происходило. Сейчас мы провели перезагрузку, мы друг друга услышали. Мы создаем по всем проблемным точкам, которые есть в Ольхонском районе, их сегодня высказали жители, рабочую группу. Это касается и строительства дорог. Мы передаем все-таки в областную собственность и дальше будем проводить строительство, 2021-2023 год. Это касается всех проблемных вопросов взаимодействия с национальным парком. Очень много вопросов, просто так их не решишь. На федеральном уровне тоже создана рабочая группа. Мы будем в контакте и доводить все решения уже более оперативно до населения. Ну и формат работы мы перестроили. Мы раз в месяц будем собираться, а раз в квартал я буду приезжать.