«Продукты Приангарья»: завод «Кипрей» производит вкусный чай и полезную минеральную воду

Напиток русских богатырей. На севере Иркутской области занимаются сбором и производством целебного иван-чая. Его вручную собирают в сибирской тайге, бережно сушат и ферментируют, а после добавляют только натуральные травы, цветы и ягоды. Чтобы увидеть все этапы чайного производства, в Усть-Илимск отправилась наша съемочная группа. Смотрите репортаж нашей специальной рубрики «Продукты Приангарья».

Путь целебного напитка начинается со сбора. Летом в сибирской тайге под Усть-Илимском бережно срывают листья кипрея — так по-научному называется это растение. Сырье привозят на завод, который работает на базе курорта «Русь». Там природные дары закладывают в специальные барабаны, чтобы проветрить. После разогревают в другом барабане. Затем за дело берутся роллеры. В них теплые листья скручиваются. И вот, ключевой момент — иван-чай отправляют в шкаф ферментации.

Оксана ЛИВИНЦЕВА, ОПЕРАТОР на ПРОИЗВОДСТВЕ ООО «КИПРЕЙ»: Влажность устанавливается 60%. В зависимости от времени получается зеленый или черный чай. Зеленый чай ставится 2 часа, а черный — 5-6 часов.

Под воздействием горячего пара чай выделяет соки и ароматы, которые трудно передать словами. На заводе стоит приятный запах свежих яблок и терпких ягод. Дальше уже ферментированный чай отправляют в жарочный шкаф. Через несколько часов оттуда достанут уже готовый продукт. Кстати, готовый чай сотрудники завода обязательно пробуют сами.

Татьяна СКИБИНА, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА ООО «КИПРЕЙ»: Когда чай у нас пожарится, мы его приготовим, мы его обязательно сами пробуем, то есть на вкус, на цвет. Очень вкусный чай, полезный чай. Поэтому пейте наш чай и всегда будете здоровы. Он бодрит, придает сил, молодит.

В списке полезных свойств иван-чая сотни пунктов. Он повышает иммунитет, нормализует сон, помогает снять головную боль и справиться со стрессом, способствует работе желудочно-кишечного тракта, выводит из организма шлаки и токсины. Содержит витамины и микроэлементы.

Сергей ХОМЕНКО, ДИРЕКТОР ООО «КИПРЕЙ»: Один из старинных напитков, который всегда пили на Руси, и, начиная с XII века, первые описания появились про иван-чай в летописях Александра Невского, который в походы всегда брал с собой иван-чай и поил воинов этим ценнейшим напитком. Наш русский чай закупали Европа, Англия, Франция и другие страны. Но, к сожалению, это производство после революции было свернуто и возродилось только сейчас.

За лето сюда привозят более 30 тонн сырья, из которого получается 7 тонн иван-чая. Недавно при поддержке министерства сельского хозяйства Иркутской области завод купил оборудование для изготовления прессованного чая. Распаренные листья раскладывают в формы и оставляют под прессом.

Здесь же заготавливают сушеные ягоды, которые потом добавляют в чай. Брусника, калина, ирга, смородина, шиповник, черника, клюква — здесь вся сила сибирской природы и никаких добавок. ООО «Кипрей» получило знак качества «Продукты Приангарья» одним из первых в Иркутской области. Как и минеральная вода, которую производят тоже здесь, на базе курорта «Русь». На завод «Целебный родник» она поступает сразу из скважины. Проходит фильтрацию, затем сатуратор. В нем минералка становится газированной и сразу разливается по бутылкам, которые тоже нужно подготовить из таких преформ.

Сергей СЕМЕНОВ, ОПЕРАТОР-МЕХАНИК ООО «ЦЕЛЕБНЫЙ РОДНИК»: Процесс выдува начинается с загрузки преформ в бункер. Из бункера попадает по транспортеру в печь разогрева, при высокой температуре эта преформа разогревается, попадает в пресс-форму, в пресс-форме под высоким давлением маленькая преформа принимает форму уже готовой продукции.

Каждый год качество воды усть-илимский «Целебный родник» подтверждает в Томском институте курортологии.

Александр КУЛГИН, ДИРЕКТОР по ПРОИЗВОДСТВУ ООО «ЦЕЛЕБНЫЙ РОДНИК»: Это вода феодосийского типа, она лечебно-столовая, сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатная, кальциево-натриевая водичка. То есть вода, обогащенная практически всеми минералами, которые должны быть в хороших этого типа минеральных водах. И самое главное, что в ней есть небольшое количество селена.

Сейчас здесь изготавливают газированную и негазированную минеральную воду, а также минералку с пометкой «лайт». Она разбавлена артезианской водой. Продукцией предприятия на базе курорта «Русь» обеспечивают пока только Усть-Илимский район. Но, возможно, скоро иван-чай и «Аква Илим» появятся на прилавках магазинов по всей Иркутской области.