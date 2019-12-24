«Продукты Приангарья»: завод «Гелиос»

Легендарный лимонад, вкус детства, знак качества. Все это о газировках завода «Гелиос». Огромное предприятие в Братске известно на всю Россию, но вот о его молочном и мясном производстве знают немногие. Сегодня в нашей рубрике «Продукты Приангарья» проведем экскурсию по большому заводу и расскажем, как делают любимые «Ситро», «Тархун», «Дюшес» и «Крем-соду».

Купажное отделение — сердце производства знаменитой газировки «Гелиос». Сегодня, как здесь говорят, «льют» лимонад — классический безалкогольный напиток.

Ольга СОДИКОВА, КУПАЖИСТ ЗАВОДА «ГЕЛИОС»: Весь процесс начинается с варки сахарного сиропа, он варится в другом отделении, сюда закачивается под давлением. Отстаивается, немного остывает, потом мы его качаем в купажеры, закачиваем сироп, добавляем постепенно сырье. Здесь у нас лимонная кислота и бензонат натрия, все это перемешивается. Здесь мы все сюда добавляем, включаем мешалку, вот у нас мешается напиток.

После этого специалист берет пробу сиропа, измеряет его кислотность и плотность. И только убедившись, что все в норме, жидкость перекачивают в купажер, где тот самый лимонад обретает свой вкус и аромат. Затем этот концентрат по трубам поступает на линию, где в него добавляют очищенную воду и углекислоту. К слову, вода здесь проходит глубокую очистку и угольно-песочный фильтр. А обеззараживают ее с помощью озонирования. И вот завершающий этап производства лимонада — разлив. Летом завод производит 40 тысяч литров газировки в сутки, зимой около 30 тысяч. Это вкусы, знакомые с детства: ситро, буратино, крем-сода, барбарис, тархун, дюшес.

Оксана ЛИПАТНИКОВА, РАБОЧИЙ МОЛОЧНОГО ЦЕХА ЗАВОДА «ГЕЛИОС»: Из этого молочка завтра мы будем делать творожок. То есть мы подогреваем ванну, доводим до определенной температуры и затем уже смотрим, когда отходит сыворотка, и по консистенции. Творог варится в пределах 2-3 часов. Затем мы ставим его на охлаждение, затем мы его берем и начинаем потом сливать. Мы его смотрим, мы его пробуем, конечно, обязательно.

Это тоже производство «Гелиоса». У завода есть собственные молочная и мясная фермы. Здесь производят десятки видов продукции: творог, кефир, ряженку, сливки, сметану, йогурт и даже варят адыгейский сыр. Скоро планируют удивить братчан новинкой — шоколадным молоком. Принцип производства «Гелиоса» — только натуральные продукты.

Елена НАУМОВА, ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ МОЛОЧНОГО ЦЕХА ЗАВОДА «ГЕЛИОС»: Йогурт у нас делается, не добавляется ни сахар, ни всякие ароматизаторы, только натуральный джем. В основном сейчас мы работаем на детские сады, детские сады все добавляются и добавляются. Ну и свои точки у нас гелиосовские по всему городу. Вот у меня даже соседи, родственники, они говорят: ну теперь все, мы уже не можем другую продукцию просто! Особенно вот масло сливочное, так они другого масла вообще не хотят.

А в мясном цехе из говядины и свинины высшего сорта готовят более 30 видов продукции. Вареную колбасу: русскую, докторскую, молочную. Полукопченые сервелаты. А еще грудинку, карбонат, шпикачки, сардельки, сосиски. Здесь используют только мясо, специи и натуральные ароматизаторы. Отдельный вид профессионального творчества формовщиков мясного цеха — вот такая вязка сосисок.

Анна ЗВОЛИНСКАЯ, ФОРМОВЩИК МЯСНОГО ЦЕХА ЗАВОДА «ГЕЛИОС»: Банановая вязка, почему она и называется, видите, немного похоже на бананчики. Перекручиваешь, подтягиваешь, чтобы было плотно, чтобы диаметр был… Вот продеваешь, опять подбираем подходящий нам размерчик, перекручиваем, чтобы была набивочка хорошая, чтобы не сморщились сосиски после варки. Ну, ручная работа, конечно, это не автомат, но стараемся, что все соответствовало размерам.

После формовки колбасу и сосиски отправляют в печь. Там температура продукта достигает 72 градусов по Цельсию. В этой же печи мясную продукцию сушат, обжаривают и коптят.

Ольга ВЕРТИНСКАЯ, МАСТЕР МЯСНОГО ЦЕХА ЗАВОДА «ГЕЛИОС»: Коптится у нас только на настоящих опилках, на осине мы делаем это. Печь у нас комплексная, то есть у нас идет и сушка, и копчение, и обжарка. То есть дым получается натуральный и без всяких консервантов.

После четырех часов в печи колбасу остужают в настоящем душе под холодной водой. Он так и называется — душ для охлаждения колбас. Под холодными струями колбаса может провести от сорока минут до часа.

Мясными деликатесами завод обеспечивает город Братск. Здесь производят 10 тонн продукции в месяц. Качество всех товаров, готовых и на стадии производства, ежедневно проверяют в двух лабораториях завода — физико-химической и бактериологической.

Светлана ШМЕЛЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ ЗАВОДА «ГЕЛИОС»: Продукцию мы выпускаем по ГОСТу, поэтому мы проверяем всю продукцию на соответствие ГОСТам. Также мы контролируем воду, которая и к нам поступает на производство, и которую мы сами производим, питьевую, газированную, минеральную воду, напитки.

Именно поэтому завод «Гелиос» выпускает товары под знаком «Продукты Приангарья» — брендом, гарантирующим качество, свежесть и натуральность.