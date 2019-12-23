«Продукты Приангарья»: агрофирма «Ангара»

Там прямо сегодня срезают с кустов розы, собирают свежий урожай земляники и буквально утопают в зелени. Это удивительно, но речь о самом северном городе Иркутской области — Усть-Илимске. Агрофирма «Ангара» — настоящий островок лета среди суровой зимы. В эфире специальный репортаж нашей рубрики «Продукты Приангарья».

Разгар зимы, декабрь месяц, а в самом северном городе Иркутской области собирают урожай спелой и ароматной земляники. Ягода отправится на прилавки магазинов Иркутска, Братска и, конечно, Усть-Илимска.

В этом году в агрофирме «Ангара» опробовали новый итальянский сорт земляники — капри. И не ошиблись: ягода сочная, крупная, сладкая и пригодна для транспортировки. Урожай здесь собирают трижды в неделю. Для созревания плодам необходим искусственный свет, он заменяет солнечный, а вот температура в теплице стоит невысокая — от 12 до 18 градусов. Так всю долгую зиму этот райский уголок благоухает летними ароматами.

Татьяна СКАКОВСКАЯ, ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ АГРОФИРМЫ «АНГАРА»: Выращиваем мы землянику на минеральной вате с использованием капельного полива, для лучшей урожайности, для опыления применяем шмелей. Посадка в августе, начинает плодоносить с октября и по июнь месяц. В конце июня мы убираем посадочный материал и готовим теплицу к посадке.

По соседству с земляникой еще один оазис посреди сибирской зимы. Здесь под сотнями натриевых ламп выращивают розы. Десятки сортов: блонд, ревиваль, лаки рэд, деметра, мерседия, гуд тайм. Одного капельного полива для капризных голландских красавиц недостаточно, поэтому зимой раз в час, а летом каждые 15 минут нежным растениям устраивают душ: распыляют воду для увлажнения воздуха. Срезают розы ежедневно, затем они сутки стоят в холодильнике. А после бутоны сортируют, прежде чем отправить в магазины Усть-Илимска.

Елена ИВАНОВА, БРИГАДИР ЦВЕТОВОДОВ АГРОФИРМЫ «АНГАРА»: Смотрю на внешний вид: высота, бутон. Здесь много факторов, по которым я отбираю. Ну, вот эта роза, у нее средняя толщина, средний бокал, она у нас пойдет во второй сорт.

Вот так эффектно теплицы агрофирмы «Ангара» выглядят со стороны. 4,5 вечно зеленых гектара, где трудятся почти 250 человек. Здесь выращивают салат, сельдерей, кинзу, петрушку, укроп, базилик и даже шпинат. И отправляют зелень на прилавки не только Усть-Илимска, но Иркутска и Братска.

Сергей Тимохин работает в «Ангаре» трактористом уже 30 лет. Освоил и новую технику — аккумуляторный погрузчик. А в теплицах рассаду для будущего урожая выращивают его жена и теща. Всей семьей для своего стола выбирают продукцию родной агрофирмы.

Сергей ТИМОХИН, ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ АГРОФИРМЫ «АНГАРА»: Конечно, мы здесь берем, потому что сами выращиваем, сами знаем, поэтому кушаем отсюда. У нас свой магазин, там всегда есть, покупаем.

Агрофирма «Ангара» — единственное предприятие в Иркутской области, которое собирает урожай огурцов непрерывно. Их здесь выращивают в три оборота, то есть сажают трижды в год. Это 1140 тонн огурцов за 12 месяцев. Без химикатов, только на минеральных удобрениях. Есть у «Ангары» и собственное молочное производство. Племенное стадо черно-пестрых коров в сутки дает 9-10 тонн молока.

Евгений ЛЕВИН, ДИРЕКТОР АГРОФИРМЫ «АНГАРА»: На сегодняшний день надой на одну корову в год составляет порядка 6,5 тонн молока. Это в среднем порядка 23-24 литров в сутки. Основной корм — силос, кормовая база вся своя, силос — это пятикомпонентная смесь: горох и овсянка, пшеница, ячмень, сено.

На ферме молоко охлаждают и сразу отправляют на завод, он находится в 30 метрах. Здесь производят более 30 наименований продукции. Молоко разной жирности, творог, сметана, йогурты, кефир, снежок, бифидок, сыр, сывороточные напитки.

Ирина МИХАЙЛОВА, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА АГРОФИРМЫ «АНГАРА»: То молоко, которое надоено сегодня, уже завтра все поступает на стол покупателю. Мы выпускаем продукцию только с короткими сроками хранения. Йогурты — 14 суток, ну кто покупает, понимает, что бывает и два, и три месяца, а молоко — пять суток. Это говорит о том, что молоко не содержит никаких консервантов.

Молочную продукцию «Ангары» продают в Усть-Илимске и Братске под знаком «Продукты Приангарья». Это эксклюзивное право разместить на упаковке кедровую шишку получают товары, произведенные в Иркутской области и прошедшие проверку на натуральность и качество. И продукция агрофирмы такую проверку прошла.