Продуктовые наборы развозят по заявкам в Ангарском городском округе

Питание на дом получают одинокие пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Заявки нуждающиеся оставляют в общественном совете по проблемным вопросам.

Так собирают наборы для нуждающихся в помощи. Гречка, рис, макароны, сахар, мука, тушенка, молоко, печенье, сок, сгущенка. Запас продуктов на несколько дней. В общественный совет по проблемным вопросам города Ангарска поступили уже десятки заявок. Каждый день машина отправляется в рейс.

Сегодня помощь приехала к семье Королёвых. Пакет с продуктами многодетной маме вручает депутат Законодательного собрания региона Александр Белов. Елена — мама троих детей. Рассказывает, сейчас вся семья дома. И готовить приходится в разы больше.

Елена КОРОЛЁВА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА: В школе бесплатно питались, в садике питались, а сейчас завтрак, обед и ужин готовим дома.

Еще один адрес доставки. Продуктовый набор передают пенсионерке Татьяне Белоусовой. Она признается: режим самоизоляции соблюдать не получалось: приходилось бегать в магазин через дорогу. Теперь есть запас продуктов минимум на неделю. Такой помощи женщина не ожидала.

Татьяна БЕЛОУСОВА, ПЕНСИОНЕР: Прямо огромное спасибо, я вообще не ожидала такого. Ну куда же мне столько, я не знаю даже? Ну я поделюсь.

И сама решает угостить дарителей — не привыкла отпускать гостей с пустыми руками. Помощь для многодетных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов Ангарского городского округа приобретают на средства предпринимателей и депутатов Законодательного собрания.

Александр БЕЛОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Нас 7 депутатов от Ангарска, мы не разделяем, чья территория, просто те обращения, которые мы видим, в том числе совместно с общественными организациями в Ангарске, мы отрабатываем. Мы с друзьями, с коллегами, с предпринимателями бросили клич, и кто может чем помогает.

Оставить заявку на доставку продуктов можно по номеру 8-901-641-64-90. Помогать людям такими наборами будут, пока в регионе действует режим самоизоляции.



