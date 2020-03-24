Правительство России определило подрядчика, который будет ликвидировать отходы БЦБК

Правительство России определило подрядчика, который будет ликвидировать отходы БЦБК

24.03.20

Это компания «ГазЭнергоСтрой — экологические технологии». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Проект по ликвидации отходов должны подготовить до 31 января 2022 года. А сами работы необходимо завершить не позднее 31 января 2024 года. У «ГазЭнергоСтрой — экологические технологии» уже есть ряд успешных проектов ликвидации ущерба вредных производств. Среди них шламонакопитель «Белое море», отходы бывшего сажевого завода в Ярославской области и в этом же регионе кислогудронные пруды нефтеперерабатывающего завода имени Менделеева.

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