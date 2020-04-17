Пожарное депо открыли в Пивоварихе Иркутского района

Тех, кто тушит пожары и ведет профилактическую работу, по итогам сезона представят к ведомственным и государственным наградам. Такое решение озвучил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в Пивоварихе на открытии пожарного депо. Глава региона осмотрел новое здание, познакомился с личным составом и проверил готовность пожарных к работе.

Боевое развертывание. Личный состав пожарного депо даже на торжественном открытии готов показать свои навыки. Глава региона Игорь Кобзев проверяет слаженность команды. Он отлично понимает, что в такой беспокойной работе это не просто слова. Горячий ключ, Дзержинск, Новая Лисиха и другие. Зона ответственности этого пожарного депо — Ушаковское муниципальное образование. Под контролем 11 населенных пунктов, 200 садоводств. До постройки депо расчеты спасателей приходилось ждать из соседних частей. Теряли время.

Евгений КОЗУЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Ближайшие части, которые находятся, — это часть возле «Тальцов» и федеральные специализированные, которые в Солнечном. Это дополнительные силы и средства. И сокращение времени оперативного реагирования. То есть дислоцированная здесь часть позволяет первыми прибыть для оказания помощи.

Здесь две пожарные машины и 30 человек личного состава. С понедельника депо поставят в боевой расчет. Здание возвели за 4 месяца. Финансировал постройку областной бюджет. В Иркутском районе такие подразделения — необходимость. Застройка плотная, в основном частные подворья. Риски пожаров высокие. В этом году в районе построят еще три таких депо. В Марково, Урике и поселке Молодежном.

Леонид ФРОЛОВ, МЭР ИРКУТСКОГО РАЙОНА: Я так думаю, в ближайшее время, в июне, уже построим такое же пожарное депо в Марково. Ну а дальше все по очереди по списку будут готовы.

С 10 апреля на территории области действует особый противопожарный режим. Нельзя жечь траву на участках, запрещено ходить в лес. За нарушение правил штрафы. Только за последнюю неделю их выписали 55 жителям региона.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сезон только начинается. Угроза есть распространения пожаров. Сегодня проверили и посмотрели все возможные риски, которые планируются в мае-июне месяце. Этот период нам нужно провести с таким расчетом, чтобы пожаров больше не было.

Область сейчас в полной боевой готовности. Держат на контроле и пожарную обстановку в лесах. За прошедшие сутки там обнаружили и потушили 8 очагов. Их общая площадь составила чуть больше 90 гектаров.



