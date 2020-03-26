Последствия подтопления в Иркутском районе устраняют с помощью спецтехники

Устранять последствия подтопления талыми водами участков в Иркутском районе начала специальная техника дорожной службы Иркутской области. Ее пригнали специально из зиминского филиала. Сейчас специалисты откачивают воду с пострадавших территорий.

Чтобы проверить, в каком состоянии водоотводная труба, дорожники перекрыли входное русло и полностью откачали воду. Это фермерское хозяйство в селе Хомутово затопило талыми водами, и она не уходила по специально оборудованному каналу. Из-за минусовой температуры территория на улице превратилась в каток. Ситуацию начали решать незамедлительно. А сейчас сотрудники дорожной службы Иркутской области привезли специальную технику.

Сергей МЕТЛЯЕВ, ОПЕРАТОР НАСОСНО-ДИЗЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ АО ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Эту установку привезли из зиминского филиала. Она вырабатывает подачу воды и откачивает 1600 литров в час. Технически она подает воду по шлангам, которая уходит в карьер.

Такая помпа единственная в Иркутской области. И свою эффективность она доказала летом 2019-го. Именно с помощью этой насосно-дизельной станции откачивали воду в затопленных районах — Тулунском и Нижнеудинском. Теперь помпу применяют и здесь. Угрозу подтопления удалось предотвратить.

Иван РОМАНОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА по ПРОИЗВОДСТВУ ИРКУТСКОГО ФИЛИАЛА АО ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вода уходит на уже использованные оборудованные карьеры, которые сейчас закрыты на рекультивацию. Там котлованы, и они уже не функционируют. Мы воду уже убрали, откачали. Мы сделали все, что могли, и сейчас в процессе дальше будет видно.

Превентивные меры проводят и в селе Урик Иркутского района. Там раскапывают траншею, чтобы не допустить подтопления жилых домов. Уже завтра ожидается теплая погода, и есть опасность, что приусадебные участки затопит талыми водами. Ведь там болотистая местность. Но специалисты дорожной службы региона на месте готовятся к самым непредвиденным ситуациям. И мониторят территорию круглые сутки.



