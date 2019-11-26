После паводка: пенсионеры Нина и Виталий Молодцовы обживаются на новом месте

Люди, пострадавшие в результате летнего паводка, продолжают обживаться на новых местах. Пенсионеры Нина и Виталий Молодцовы переехали в новое жилье в Хомутово в конце лета. Их дом в Тулуне унесло водой. Они говорят: давно собирались перебраться ближе к областному центру, к детям, но до паводка так этого и не сделали. Планы сбылись вот таким неожиданным образом. Пенсионеры добавляют: жилье получили сразу же, никакой волокиты, как это озвучивают центральные телеканалы, не было. Мы предлагаем послушать их историю о пережитом и о том, как они живут сейчас.