Почти на 200 новых экспонатов пополнил свою коллекцию Ангарский музей часов

Уникальные вещи подарил немецкий коллекционер и исследователь, член Немецкого общества хронометрии Йоханнес Альтмеппен. Среди экземпляров наручные, карманные, военные и часы-транзистор. Все изготовлены на заводах бывшего Советского Союза. К коллекции меценат приложил свою книгу, в которой досконально описан каждый экспонат. Эксперты рассказывают: на сегодня осталось совсем мало информации о советском часовом производстве, а на страницах издания есть все, что может заинтересовать: из какого материала часы, какими камнями украшены, где побывали и многое другое.

Вера ПАВЛОВЕЦ, ДИРЕКТОР АНГАРСКОГО МУЗЕЯ ЧАСОВ: Часы, в основном, советского периода, с 30-х и до конца перестройки. И до перестроечного периода, потому что часовые заводы к моменту перестройки перестали некоторые существовать.