Почти на 200 новых экспонатов пополнил свою коллекцию Ангарский музей часов

Почти на 200 новых экспонатов пополнил свою коллекцию Ангарский музей часов

19.08.19

Уникальные вещи подарил немецкий коллекционер и исследователь, член Немецкого общества хронометрии Йоханнес Альтмеппен. Среди экземпляров наручные, карманные, военные и часы-транзистор. Все изготовлены на заводах бывшего Советского Союза. К коллекции меценат приложил свою книгу, в которой досконально описан каждый экспонат. Эксперты рассказывают: на сегодня осталось совсем мало информации о советском часовом производстве, а на страницах издания есть все, что может заинтересовать: из какого материала часы, какими камнями украшены, где побывали и многое другое.

 

Вера ПАВЛОВЕЦ, ДИРЕКТОР АНГАРСКОГО МУЗЕЯ ЧАСОВ:

Часы, в основном, советского периода, с 30-х и до конца перестройки. И до перестроечного периода, потому что часовые заводы к моменту перестройки перестали некоторые существовать.

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