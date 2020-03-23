Планируют ввести запрет на использование фосфатосодержащих средств на Байкале

Запретить продавать и использовать моющие средства на Байкале. Речь идет о веществах с содержанием фосфатов свыше 5%. Такой законопроект разработали депутаты Государственной Думы Николай Валуев и Николай Будуев вместе с научным консультантом — директором Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андреем Федотовым. На рассмотрение документ планируют внести в апреле, сообщает «Парламентская газета». Запрет на фосфатосодержащие средства необходим, чтобы в воду Байкала не попадали опасные соли фосфорных кислот. Они способствуют образованию спирогиры — водоросли, которая заболачивает озеро. Законопроект вступит в силу через полгода после принятия, чтобы продавцы успели заключить новые контракты на моющие средства без фосфатов.