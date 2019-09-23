Первую модельную библиотеку в Саянске готовят к открытию

Город стал пилотной площадкой по реализации национального проекта «Культура». Из федерального бюджета библиотека «Истоки» получила 5 миллионов рублей. Ремонт уже закончен, персонал прошел курсы повышения квалификации. Приобретены мебель, мультимедийное оборудование и, самое главное, новые книги — более двух тысяч экземпляров для разных возрастов. Учреждение на сегодня обслуживает жителей двух микрорайонов — более шести тысяч населения, а также школьников и учителей. Открытие библиотеки намечено на 1 ноября.

Светлана КАПЛИНА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ г. САЯНСКА: Здесь не будет традиционного деления: абонемент, читальный зал. Территория библиотеки будет поделена на функциональные зоны: игровая, выставочная, детская, зоны для индивидуальной и групповой работы. Также для всех будет доступен ресурс национальной электронной библиотеки.