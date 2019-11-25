Им предстоит долгий путь. Первая партия соболей отправилась из поселка Большая Речка в Якутию. Племенной молодняк предназначен для дальнейшего разведения в Покровском зверохозяйстве. Почему выбрали именно иркутский питомник, в чем его преимущество, расскажем далее.

Шестнадцать тысяч маленьких норок живут здесь, в Большереченском зверохозяйстве. У каждой свободный вольер по нормам СанПиНа и многоразовое питание, как положено хищникам. Восемь пород норки, каждая уникальна: различаются цветом шкурки, длиной и густотой шерсти.

Виктор Винтер уже 53 года занимается разведением пушных зверьков. Когда-то стадо не превышало и тысячи голов.

Виктор ВИНТЕР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ»: Мы всегда занимались только разведением норки. Благодаря поддержке минсельхоза Иркутской области мы вошли в проект развития звероводства, успешно этот проект освоили. И вот сейчас увеличили поголовье.

В 2011 году по инвестпроекту в зверохозяйство завезли поголовье соболя. Благодаря селекции и правильному уходу за восемь лет удалось увеличить стадо в несколько раз. Ежегодно государство поддерживает предприятие: в 2018 объем финансирования из бюджета региона составил порядка 13 миллионов, а в этом — уже больше 15,5. В этот раз в Якутию отправили 300 зверьков — 250 самок и 50 самцов. Соболей купили именно в Иркутской области, потому что наш сибирский климат схож с якутским. И зверькам не придется долго адаптироваться в новых условиях.

Максим ВАСИЛЬЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПОКРОВСКОЙ ЗВЕРОФЕРМЫ (РЕСПУБЛИКА САХА-ЯКУТИЯ): Обычно зверофермы продают щенков, а Виктор Робертович пошел нам навстречу и продал взрослых — двух-трехгодовалых, это очень хороший момент. Потому что щенки становятся половозрелыми в три года, и если щенков купили бы, то три года ждали бы, а сейчас с некоторыми уже со следующего года будем работать.

Кстати, часть самок уже в ожидании потомства. Так что весной в Якутском питомнике появятся первые щенки. Перевозят зверьков в специальных домиках с двойным дном, куда и будет поступать воздух. Зимой такая поездка менее сложная. Для транспортировки важно все: кормежка несколько раз в день, свежая вода, комфортные условия. В пути соболята будут 4 дня.