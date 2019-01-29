Переправу на остров Ольхон откроют 5 февраля

Это предположительная дата, когда транспорт сможет легально выезжать на лед в районе Малого моря в пределах официальной дороги.

Из окна иллюминатора видно ползущую по земле тень вертолета Ми-8, летим в направлении острова Ольхон. Задача — проверить подготовку ледовой переправы от материка до острова. Сейчас это актуально. По сути, это единственное сообщение с цивилизацией людей, живущих в поселке Хужир и рядом стоящих населенных пунктах. И главный вопрос: когда откроют?

Задержка была недолгая, причина — климатические особенности этой аномально теплой зимы. Погода может быть переменчива, а вот потребности проживающих на священном острове постоянны. Людям необходимы продукты, строительные материалы и даже понимание того, что есть возможность в случае чего попасть в районный центр. К слову, эта артерия не односторонняя, вывоз с острова отходов также необходим и даже стратегически важен.

Михаил ТРУХИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА: Остров — это территория национального парка. А населенный пункт находится в центральной экологической зоне. Обеспечение экологической безопасности и комфортного проживания граждан — это первоочередная задача.

Озадаченные в этом году местные власти с досадой говорят: человек не может влиять на процесс становления льда или температурные нормы. Все, что зависит от местных коммунальщиков, — это подготовка и выбор маршрута. Специалисты заведомо выставили ограничительные вешки на дороге в 11 километров. Подготовили съезд на лед. Ждут. До нормы в 60 сантиметров осталось 9 граней. Это из расчета на предполагаемую нагрузку в 5 тонн.

Несмотря на то, что толщина льда сейчас уже 51 сантиметр, выезд запрещен для автотранспорта. Для этого здесь разместили информационные таблички на русском, английском и китайском языке. Из важного: телефон 112 — экстренные службы, которые нужно вызывать, если вы попали в беду.

А вот и они. Туристы из Китая, которые надписи ни на одном из предложенных языков почему-то читать не собирались. Водителю внедорожника предстоит серьезный разговор с автоинспектором. На языке правовом. А в целом, когда транспорт выезжает на непрочный лед, речь идет не о штрафе. В подтверждение цифры и человеческие жизни уже сформировавшие печальную статистику.

Валентин НЕЛЮБОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Где-то 30 автомобилей лежат сейчас на дне. Ежегодно мы получаем около 15 машин, к сожалению, бывают случаи и летальные, когда люди не успевают выбраться из авто.

В целом ситуация несильно отличается от прошлогодней, как и сама дорога. Движение будет двустороннее. Ее, как и обыкновенную трассу, будут обследовать и обслуживать. Напоминаем, что это единственная официальная переправа на остров Ольхон. Открытие состоится 5 февраля.