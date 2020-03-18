Паромную переправу на Ольхон закроют 20 марта

Сегодня там работала межведомственная комиссия. Рядом с ледовой дорогой уже обнаружено около 6 промоин и трещин, открытые участки воды. Кроме того, заезд на переправу с обеих сторон стал практически невозможен. Сейчас на Ольхоне очень активно информируют население, чтобы люди завтра успели покинуть остров. А попасть туда еще два дня смогут только местные жители. 20 марта въезд на переправу будет категорически запрещен абсолютно всем. Сейчас администрация района прорабатывает вопрос доставки жителей на остров. Скорее всего, этот будут уже привычные всем «Хивусы».