Памятник Александру Ежевскому открыли в селе Шерагул Иркутской области

Это малая родина выдающегося государственного деятеля, министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Героя Социалистического труда. Именно в годы его руководства министерством получили свое развитие крупнейшие предприятия, в том числе «Ростсельмаш», Чебоксарский, Липецкий, Владимирский заводы. Памятник в селе Шерагул установили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Создатель бюста – скульптор Иван Зуев из поселка Тельма. Инициатива создания памятника принадлежит главе региона Сергею Левченко.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Наверное, без преувеличения можно сказать, что в каждом тракторе, в каждом комбайне, который выпускается на территории нашей страны, есть доля его труда. Он живет и в наших сердцах, и в своих делах. Я поздравляю вас всех с таким серьезным событием. Надеюсь, мы со временем увековечим память всех наших земляков, которые живут на территории Иркутской области.