Открытие набережной в Ангарске состоится 29 сентября

О ней мечтали 68 лет. И вот она появилась. В Ангарске завершаются работы по строительству набережной. Открытие состоится 29 сентября. На праздничных мероприятиях выступит группа «Любэ».

Все детали праздника должны быть учтены. А он будет масштабный. С утра и до позднего вечера воскресенья. Это и спортивный полумарафон, и различные игровые и творческие акции. И все на одном месте — новой набережной.

Марина ШКАБАРНЯ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ по КУЛЬТУРЕ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ОКРУГА: В 18.30 на центральной сцене начнется театрализованное представление «Легенда реки Китой», которое плавно перетечет в большой концерт группы «Любэ». А завершится все фейерверком. Хочется пригласить на этот праздник не только ангарчан, но и усольчан, иркутян, в общем всех, кому интересна наша набережная. Разделить нашу радость.

А здесь есть на что посмотреть. Возведение набережной стартовало в 2015 году с укрепления берега Китоя. Потом согласно проекту началось строительство семикилометрового участка. Продумано все. Есть здесь пешеходные и велодорожки, спортивные и детские площадки. Для молодоженов установили «Дерево Любви». И судя по первому «замку» эта традиция понравилась ангарчанам. Обустроены газоны. Установлено освещение. Безопасность обеспечивают 50 камер видеонаблюдения. Как говорят представители администрации, это самый масштабный проект за последние годы.

Александр ТИТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ОКРУГА: Я думаю, что не одно поколение ангарчан об этом думало и говорило. Потому что город, который расположен в междуречье двух рек Ангары и Китоя, по сути, организованного выхода к воде никогда не имел. И, соответственно, не было никакой прогулочной зоны, которую мы все видим в Иркутске и любим там бывать. И действиями нынешней администрации это стало абсолютно реалистично.

Стоимость работ только по берегоукреплению составила около 300 миллионов рублей. Финансирование велось из трех бюджетов: федерального, областного и городского.

К празднику доделают и эти три лавочки. Они, кстати, выполняют не только эстетическую функцию: здесь открывается прекрасный вид на Китой, есть у них и роль безопасности. Они установлены в конце спуска, чтобы случайный автолихач не улетел в реку.

Открытие набережной пройдет 29 сентября. Концерт группы «Любэ» начнется в 19.30.