Отдых на Байкале вошел в тройку самых дорогих туров по России

Отдых на Байкале вошел в тройку самых дорогих туров по России

15.01.20

За индивидуальный тур трое путешественников заплатили почти 600 тысяч рублей. В стоимость 10-дневного тура вошли проживание в одном из отелей Иркутска, поездка на арендованном катере, прокат автомобиля и экскурсия с гидом. Авиабилеты покупали отдельно. Самый дорогой отдых — путевка в Крым. За нее семья из 4 человек заплатила 2 миллиона рублей. Второе место у тура по Сочи. Там путешествие для компании молодых людей обошлось в 1,5 миллиона рублей.

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