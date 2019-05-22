Осенью в Балаганске появится новый детский сад

В тесноте, не в обиде, но с большой надеждой на скорые изменения. Так живут дети и их воспитатели в Балаганске Иркутской области. Поселку очень нужен новый детский сад. Наша съемочная группа побывала в районном центре и узнала, когда решится проблема.

Сейчас дети спокойно спят, хотя и на придвинутых вплотную раскладушках. Но через полчаса они проснутся, и маленькая группа наполнится шумом и движением. В старом деревянном доме всего четыре помещения. Две группы, туалет, а в коридоре — и лабиринт кабинок, и посуда, и раковины, и шкаф для раскладушек. Дом 1948 года постройки привезли еще из старого Балаганска в 1961-м, когда затопили водохранилище. Кухня и прачечная — в отдельной постройке, еще один дом — ясли. И ни спортзала, ни актового зала, ни кружков.

Ольга СЕМЕНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №1 ПОС. БАЛАГАНСК: Очень хочется, чтобы у детей были не только воспитатели, но были музыкальный руководитель, был логопед, хотелось бы, конечно, хореографию, чтобы у детей был стимул развить свои творческие способности, а они есть в каждом ребенке с самого рождения, мы бы хотели помочь детям в этом.

Новый детский сад в Балаганске уже строят. Он рассчитан на 110 мест. Работы начали прошлой осенью. Для начала снесли старый детсад, который стоял на этом месте. К 5 июня должны закончить бетонные работы, а к 30 октября сдать готовые помещения заказчику.

Алексей КАМОЗИН, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА: Этот садик району, Балаганску очень нужен, в настоящее время у нас более 200 детей посещают дошкольные заведения, но все равно имеется очередность. Более 60 человек очередность.

В поселке и районе сейчас стало немало многодетных семей. Родить четверых или пятерых — обычное дело. Так что социальные учреждения востребованы.

Михаил КИБАНОВ, МЭР БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Примерно такая же сейчас ситуация в поселке Кумарейка, это второй по величине поселок в Балаганском районе. Примерно то же самое ждет в Ташлыково, это коноваловская средняя школа, там тоже количество детей, то есть востребовано очень-очень сильно. Молодежь стала возвращаться из города в поселения, рожают детей, слава Богу, значит, перспектива развития есть. Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ: В Балаганском районе сейчас есть хорошая тенденция: растет число молодых и многодетных семей. Конечно, государству нужно своевременно реагировать на эти изменения и не допускать, чтобы формировалась очередь в детский сад. Поэтому уже к 2020 году в Балаганске должен появиться новый детский сад на 110 мест. Для населенного пункта, в котором проживает 4,5 тысячи человек, он вполне решает проблему с очередью.

Сейчас Балаганску нужна и новая больница. Пока власти района готовят проектно-сметную документацию. Вопрос строительства ЦРБ держат на контроле и депутаты, в том числе Государственной Думы.