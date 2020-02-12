Омуль вернулся на нерест в Селенгу

Эксперты установили, что рыба прошла на 110 км к верховьям реки. Популяция байкальского эндемика начала восстанавливаться во многом благодаря запрету на вылов. Его исполнение жестко контролировала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Ведомство работает два года. За это время удалось остановить строительство завода по розливу воды в Култуке. Добились закрытия крупной турбазы на Ольхоне. Установили, что построили ее незаконно. Вернули в государственную собственность более 900 гектаров земель на побережье Байкала.

Сергей ЗЕНКОВ, БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР: Пресечены почти 5,5 тысяч нарушения закона, 575 лиц понесли административные и дисциплинарные наказания. По нашим материалам возбуждены 26 уголовных дел. В том числе, и по должностным преступлениям с особо крупным ущербом. В суд направлены 539 исков на сумму более 217 миллионов рублей. Взыскан ущерб окружающей среде на сумму 74 миллиона рублей.