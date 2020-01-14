Общественники и волонтеры Иркутска поздравили детей Тулунского района

Продлили новогоднюю сказку детям Тулунского района. Общественники и волонтеры Иркутска отправились в отдаленные поселения, чтобы лично поздравить малышей с Новым годом.

Многих детей из поселков и деревень Тулунского района впервые с Новым, 2020-м, годом поздравил Дед Мороз. Не у всех в этот раз был утренник. Поэтому главного зимнего волшебника встречали особенно тепло. Сотрудники администрации Иркутска, представители общественного движения «Наш Иркутск», городского отделения юнармии и волонтеры отправились в путь по девяти муниципальным образованиям по поручению мэра областного центра Дмитрия Бердникова. Летом эти же волонтеры отправили в Тулунский район 35 тонн гуманитарной помощи. А в этот раз праздничный десант подарил детям театральное новогоднее представление, танцы, песни, конкурсы и, конечно, подарки.

Константин БУШУЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «НАШ ИРКУТСК»: Провели замечательные праздники и продлили новогоднюю сказку для всех молодых жителей Тулунского района. Самое замечательное, что для ребят действительно это праздник. И для них вот такая новогодняя сказка стала лучшим подарком, который мог бы быть.

Общественники и волонтеры побывали в Уйгате, Евдокимово, Перфилово, Нижнем Бурбуке, Гадалее и других деревнях. И сделали Старый новый год для детей незабываемым.