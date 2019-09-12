Областная спартакиада «И невозможно возможно» открылась в Ангарском районе

Надо проводить ежегодно — так говорят участники и гости областной спартакиады среди людей с ограниченными возможностями. В чем ее интерес, расскажем в следующем материале.

Это похоже чем-то и на пинг-понг и на аэрохоккей. Но это не то. Это шоудаун. Его придумали в Канаде почти 60 лет назад. У нас он получил развитие намного позже. Играют незрячие и слабовидящие люди. Снаряд-мяч имеет эффект погремушки. Ведь именно на звук ориентируются спортсмены.

Анастасия Борова не видит с рождения. Тренируясь и играя, получает не только эмоциональную, но и практическую пользу.

Анастасия БОБРОВА, УЧАСТНИЦА СБОРНОЙ КОМАНДЫ г. ИРКУТСКА: Здесь самое главное — тренировать реакцию, без нее совсем пропадешь. Шоудаун для нас, для незрячих, важен еще и тем, что развиваются навыки ориентирования в пространстве. Помогает это. Если ты умеешь слушать и реагировать на звук, что-то делать ориентируясь на звук, то, когда ты просто ходишь по улице, тебе гораздо проще становится.

Если при игре в шоудаун тишина — обязательное условие, то здесь — естественное. В турнире по шашкам играют глухонемые люди. Каждое место персональное, с данными спортсмена. Рядом с судьями сурдопереводчики. Они объясняют участникам некоторые нюансы правил. На партию не больше 10 минут.

Владимир ТИХОНОВ, СУДЬЯ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ по ШАШКАМ: Есть еще группа общества слепых, там тоже особенности. Если здесь тронул шашку — ходи, то здесь, у слепых или незрячих, там поднял — нужно ходить. Вот такие есть особенности.

На второй спартакиаде для людей с ограниченными возможностями, но с неограниченным духом 6 дисциплин. 200 участников почти со всего региона. Идет борьба за общекомандное первенство. Хотя об этом во время баталий многие и не думают. Сам факт участия — это уже праздник.

Сергей БАХАНОВ, УЧАСТНИК СБОРНОЙ НУКУТСКОГО РАЙОНА: Увлекаюсь шахматами, шашками. Настольным теннисом. Дартс. Надо тренироваться. Не всегда получается. Сегодня средне выступил, думаю.

Турнир проходит в Ангарском районе. Кроме спортивных состязаний, здесь есть еще и творческие номера. Ведь не секрет, что «И невозможное возможно» — это иногда единственный шанс особым спортсменам пообщаться друг с другом.

Валентина ВОБЛИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы увидели интерес к этому, ведь второй раз проводим соревнования, но вот сейчас стоим обсуждаем, что проводить надо ежегодно, потому что огромный интерес. И то развитие адаптивных видов спорта, которое пошло в нашей области, требует, чтобы были эти соревнования.

Лучших по всем группам назовут завтра. Хотя один итог можно назвать уже сейчас: все те, кто переборол свой страх и неуверенность, уже победители.