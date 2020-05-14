Обход серпантина в Шелеховском районе начали асфальтировать

На участке трассы «Байкал» в обход серпантина в Шелеховском районе приступили к укладке асфальта. На этом этапе строительство выходит на финишную прямую. В августе объект сдадут в эксплуатацию.

«Тещин язык» скоро потеряют былую ставу опасного и аварийного участка. Большие перепады высот, уклоны, минимальные зоны видимости. Ко всему прочему, за счет строительства обхода серпантина участок трассы сократится на 3 километра, с 12 до 9. Сегодня уже завершающая стадия: устройство асфальтобетонного покрытия. Крупнозернистого, мелкозернистого и щебеночно-мастичного асфальтобетона, он подходит для дорог с высокой интенсивностью движения.

Александр РОМАШКО, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ФИЛИАЛА АО «ТРУД»:

Здесь материал очень высококачественный. У нас здесь и дробилка стоит, карьер, мы разрабатываем гранит и дробим его. Все три слоя асфальта будут гранитные. У нас традиционно в АО «Труд» работают местные кадры, на данный момент из ближайших деревень. В условиях коронавируса люди обеспечены работой и получают достойную работу.

На данный момент уложен асфальт почти на 3 километрах дороги. На этом этапе работ задействовано более 100 человек и 35 единиц техники.

Михаил ЧЕРНЯК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФКУ УПРДОР «ПРИБАЙКАЛЬЕ»:

Всего планируется уложить 60 тысяч тонн асфальтобетона. Также проведут благоустройство, выставят дорожные знаки, сделают разметку. Устроят водоотвод.

Строительство обхода аварийного серпантина начали в марте 2018 года. За это время территорию полностью очистили от леса, построили 14 водопропускных труб, разработали 2,5 миллиона кубометров грунта. Полностью завершить работу и открыть движение по новому безопасному участку дороги для всех автомобилистов планируют к середине августа. Сам «тещин язык» закроют, на месте старой дороги высадят деревья.



