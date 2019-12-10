Новый трактор появился в муниципальном образовании «Кулункунское»

Необходимая техника для села. В муниципальное образование «Кулункунское» в этом году закупили новый трактор. Современный, маневренный и многофункциональный. Машину будут использовать и для общественных нужд и для личных — в помощь начинающим фермерам.

За рулем уже несколько десятилетий. Корочку машиниста-тракториста Эдуард Афонькин получил еще в юности. Работал в совхозах на знаменитых «Белорусах» и «Кировце». Сейчас с восторгом говорит о новой современной машине. Трактор для села больше, чем просто техника. Это круглогодичная помощь во всех вопросах.

Эдуард АФОНЬКИН, ТРАКТОРИСТ: Сейчас мне доверили такой конкретный трактор. Я ему вообще рад очень. Вообще классный, я ему рад очень. Тепло, уютно в тракторе, обзор везде, со всех сторон. Лопата вон какая, раньше у нас таких лопат вообще не было.

Трактор в муниципальное образование «Кулункунское» приобрели в этом году. Его стоимость с учетом комплектующих почти два миллиона рублей. Машину приобрели по специальной программе за счет средств дорожного фонда Иркутской области. Новая техника предназначена для обслуживания дорог муниципального образования, подготовки к пожароопасному периоду, например для опашки минерализированных полос, и для другой работы, которую будет не под силу выполнить ручным трудом.

Борис ХОМОНОВ, ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЛУНКУНСКОЕ»: Помощь большая от него будет. Где-то мусор помочь вывести, где-то что-то почистить, притащить, загрузить. На самом деле трактор для села — это первая необходимость. У нас по селу, если посмотреть, кто крепкий хозяин, у них у всех имеется трактор. У некоторых даже и по несколько.

В числе таких фермеров Юрий Добровольский. Сельское хозяйство в его семье — это занятие и способ заработка уже нескольких поколений. Сейчас у мужчины большое поголовье крупного рогатого скота: 40 дойных коров, около 30 голов молодняка. Фермер держит свиней, выращивает зерно, сам заготавливает кормовую базу. Отмечает, техника для села — вопрос важный, и, возможно, новый трактор, который, в том числе, будет использоваться и по личным просьбам хозяйственников, поможет кому-то встать на ноги.

Юрий ДОБРОВОЛЬСКИЙ, ФЕРМЕР: Сейчас взять и с ровного места приобрести технику, вот эти полтора миллиона, их просто негде взять. А вот люди, которые приобрели эту технику, скотину, культиваторы, дискаторы, они за счет этого начинают работать. У них есть перспектива. Или раньше мы работали на старой технике, это просто невозможно было обработать эти площади.

В полную мощь машина заработает с началом весны. Но и зимой трактор не стоит без дела: на нем убирают снег, расчищают остановки и возят воду. И это уже большое подспорье жителям села.