Новый год по лунному календарю празднуют в Усть-Ордынском округе

Сагаалган считается временем обновления, пробуждения природы. Для буддистов это особый праздник. С его традициями и, главное, обрядом по привлечению удачи сегодня познакомили главу региона.

Белый месяц Игорь Кобзев встречает на Бурятской земле. Признается, многое в новинку. Сначала обряд очищения. Барабан нужно крутить по часовой стрелке, там самым запуская мантру. После в сам дацан. Его настоятель рассказывает, что Сагаалган — Белый месяц — у буддистов начинается с молебна за три дня до наступления Нового года. И вот теперь самая ответственная часть: гостям вручают хии морин. Это флажки удачи, их еще называют конь удачи. Это животное для буддистов священное. На каждом флажке удачи год рождения того, кому он должен помочь, чтобы не перепутать владельца.

Основная часть встречи Нового года по лунному календарю продолжается уже в концертном зале. В фойе местные умельцы представляют выставку. Для главы региона приготовили подарок — символ преемственности поколений. Сагаалган — праздник обновления. В этом году для всего региона начинается период преобразования, говорит Игорь Кобзев.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Прошли по тем духовным местам, которыми славен округ. Присутствовали на мероприятии, что праздник светлый, обновления. Сегодня специально сюда приехал, чтобы в этот день быть вместе с жителями Усть-Ордынского округа.

А задача правительства области — обеспечить достойные условия для нового, отдельное внимание самобытной культуре Усть-Ордынского округа.