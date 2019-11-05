Новый физкультурно-оздоровительный комплекс торжественно открыли в поселке Чунский

Это первый объект в Иркутской области, построенный по проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». От имени губернатора Иркутской области Сергея Левченко и правительства региона жителей поздравил Илья Резник, зачитав поздравление: «Уверен, что он будет способствовать привлечению населения к систематическим занятиям физкультурой, развитию массового спорта среди детей и молодежи, подготовке спортсменов высокого класса». Кроме того, по проекту «Демография» в регионе строят 15 объектов спорта, ведут реконструкцию и капитальный ремонт 13 спорткомплексов, в муниципальных образованиях устанавливают многофункциональные спортивные площадки и хоккейные корты.