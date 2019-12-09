Новые учебные кабинеты «Точка роста» открыли в усть-кудинской школе

Научиться всему, не выходя из школы. Новые учебные кабинеты, которые носят название «Точка роста», открыли в школах Иркутского района. Дети изучают там робототехнику, основы фотографии и даже учатся спасать людей с помощью специального манекена. Работу кабинетов с современным оборудованием в усть-кудинской школе проверил мэр Иркутского района и поздравил школу с юбилеем. Учебному заведению исполнилось 115 лет.

Чего здесь только нет: роботы, работа с сенсорными экранами компьютеров и телевизора, манекен, на котором можно отрабатывать спасение людей, новейший фотоаппарат. Дети усть-кудинской школы в восторге от таких занятий. Здесь начали работать центры «Точки роста». В них проходят и занятия по школьной программе. А во внеурочное время это дает возможность на их базе создавать большое количество творческих кружков. Это и школа безопасности, медиатворчество, 3D-моделирование, компьютерная графика, робототехника. Школьники с удовольствием осваивают такую популярную сейчас профессию, как фотограф. На уроках узнают, что такое экспозиция, баланс белого, основы композиции и многое другое.

Анастасия ЖАРНАКОВА, УЧЕНИЦА 6 В УСТЬ-КУДИНСКОЙ СОШ: Первые ощущения были, когда я взяла фотоаппарат, холодно, мороз по коже. Но потом с каждым годом я становилась все лучше и лучше. Я начала лучше фокусироваться, больше знаний получала. Мне очень нравится, что в нашей школе есть такая вещь, как «точка роста», куда дети могут прийти и позаниматься, а не просто сидеть дома.

Цель создания таких образовательных центров по всей России — приблизить сельские школы к городским. Сейчас школы в небольших селах и поселках оснащают новейшим оборудованием, ремонтируют, чтобы дети могли с комфортом получать знания, которые не уступают по подаче городским образовательным учреждениям.

Галина ЧЕСНОКОВА, ДИРЕКТОР УСТЬ-КУДИНСКОЙ СОШ: У нас в этом году юбилейный год у школы, и так нам повезло, у нас проведен комплексный ремонт. В школе стало намного уютнее, теплее, и как будто частичка тепла района поселилась в нас.

Как идет учебный процесс и работу центров «Точки роста» оценил и мэр Иркутского района Леонид Фролов. Школьники с удовольствием показывают, чему они научились благодаря новому оборудованию.

Леонид ФРОЛОВ, МЭР ИРКУТСКОГО РАЙОНА: Дети заняты, это радует. Правильно. Не болтаются по деревне. Занимаются своим делом, учатся, дальше идут. Просто прекрасно. Даже я чем-то завидую, я тоже из Иркутского района, у нас просто ничего не было, кроме лопаты и вил, которыми мы работали в школе. А сейчас идем в XXI век.

Усть-кудинской школе исполнилось 115 лет, но по внедрению новых программ она может дать фору многим городским школам. В 2014 и 2018 годах школа вошла в список «Сто лучших школ России». А в 2016 году ей присвоен статус «Школа года России».