Новые экспонаты появились в музее спортивной славы Шелехова

Олимпийские медали, комплекты форм и целая библиотека. Музей спортивной славы Шелехова пополнился новыми экспонатами. Для этого там специально открыли дополнительный зал.

Этот музей — один из самых больших в Сибири. Создатели уверяют: аналогов ему нет. Музей «Спортивная слава Шелехова» давно известен не только в Иркутской области, но и далеко за ее пределами. За 8 лет работы экспозиции музей посетили делегации из городов России, Монголии, Китая, Японии, Швеции, Канады. Приезжали сюда даже гости из Сомали.

Все местные спортсмены отдают сюда свои награды. Эту медаль Сергей Ходаков завоевал на Паралимпийских играх в Атланте. А в 2012 году шелеховский спортсмен подарил ее городскому музею спортивной славы, фонд которого увеличился в этом году. И все благодаря хранителю традиций шелеховского спорта Николаю Карпову. По его инициативе музей открыли в 2012-м к юбилею города металлургов. А к 2015-му здесь стало так много экспонатов, что открыли новый зал. Постепенно накапливался и фонд библиотеки. И вот сегодня в музее презентуют еще один дополнительный зал. Специально для нашей съемочной группы Николай Сергеевич провел по нему экскурсию.

Николай КАРПОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРОМ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРЫ и СПОРТА (г. ШЕЛЕХОВ): Новая экспозиция у нас – экстрим. К экстриму мы отсняли такие виды спорта, как пейнтбол, воздушная акробатика, танцы на пилоне, которые также признали видом спорта. Он претендует на то, чтобы стать олимпийским видом спорта.

В музее представлены награды олимпийских и паралимпийских призеров. Некоторые спортсмены также передали музею парадную форму, в которой выходили на церемонии открытия главных мировых состязаний. Представлены и неолимпийские виды спорта: мотогонки, карате, хоккей с мячом. Отмечена и поездка шелеховской спортивной делегации на универсиаду, которая в этом году прошла в Красноярске. Но и это не весь список. Среди новых экспонатов перчатки с автографом Роя Джонса, полотенце, которым боксер пользовался во время своего первого боя под российским флагом. Дополнили выставку и экспонатами с ралли «Шелковый путь 2019».

Николай КАРПОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРОМ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРЫ и СПОРТА (г. ШЕЛЕХОВ) Вошли те виды, которые сейчас у нас развиваются, набирают обороты, и различные тематические выставки. Допустим, связь Шелехова с Монголией, которая длится долгие годы. Целая экспозиция нашим спортивным связям.

В честь открытия нового зала экскурсия от именитых спортсменов. Экскурсовод — олимпийский чемпион Сочи Алексей Негодайло — подарил музею свои шиповки, в которых разгонял боб на играх в Сочи.

Алексей НЕГОДАЙЛО, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН-2014: Конечно, приятно, когда твоя спортивная вещь, которая тебе принесла победу, находится в музее, в месте, куда люди могут прийти, посмотреть, вдохновиться твоим результатом, глядя на нее. Это очень приятно.

Организаторы выставки всегда рады пополнению фонда и любым оригинальным экспонатам, которые связаны с историей нашего спорта.