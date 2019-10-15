Новую дорогу открыли в поселке Качуг

Завершили строительный сезон открытием новой дороги. В поселке Качуг теперь не только новое дорожное полотно, но и вся сопутствующая инфраструктура: остановки, съезды, защитные ограждения. Поселок — транзитный узел для большого потока автомобилей. Поэтому важно не только качество полотна, но и безопасность жителей.

Последние замеры перед сдачей дороги. Здесь мелочей нет: знаки должны быть нужной высоты, покрытие соответствующей ширины, ровность и размеры в рамках нормативов. Контракт на выполнение участка дороги «Усть-Ордынский — Качуг» заключили еще в ноябре прошлого года и приступили к выполнению, как только стартовал строительный сезон. Новое полотно уложили на участке в пять километров. Это подъезд к поселку Качуг и работы в самом населенном пункте. Демонтировали старое покрытие, отсыпали земельное полотно до уровня проектных нормативов. В два слоя уложили асфальт — всего использовали больше шести тонн. Также провели освещение на участке в три с половиной километра длиной. Пришлось основательно поработать и над реконструкцией мостов, дорожное полотно там не приводили в порядок более двух десятков лет.

Алексей ГОСТЕВСКИЙ, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА «КАЧУГСКИЙ» ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В целом эта дорога не ремонтировалась с 90-х годов прошлого века. В 89-90-м годах эти мосты были построены. И практически с этого времени дорога ремонта не видела. Здесь, помимо труб, заменено порядка трех километров металлического барьерного ограждения. Также заменены на всех остановочных площадках автопавильоны, установлено пешеходное ограждение.

Работы провели по программе «Безопасные и качественные дороги». На капитальный ремонт потратили 185 миллионов рублей. Проектную документацию порой приходилось корректировать уже на месте с учетом пожеланий жителей.

Елена ЕГУНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ОБЛАСТНОЙ ДИРЕКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Проект, конечно, был сложный. Потому что было много неучтенных работ. Были просьбы жителей, администрации района. Мы постарались, конечно, все это учесть. Вы видели сами, наверное, выполнены тротуары, парапетные ограждения, освещение — это дополнительно.

А также остановки, заездные карманы, ограждения возле социальных объектов. Нагрузка на дорогу в населенном пункте огромная. Это транспортный узел сразу для семи направлений плюс транзит с Ковыктинского месторождения. Поэтому в приоритете прочность покрытия и, конечно, безопасность, в том числе на территории социальных объектов.

Детский сад «Кораблик». Как раз мимо него идет дорога, по которой большегрузный и пассажирский транспорт движется из северных территорий в сторону областного центра. Раньше на этом участке не было ни пешеходной зоны, ни ограждений. И такое положение вещей вполне могло закончиться печально. Сейчас ситуацию исправили: тут появился тротуар и пешеходный переход. Кроме того, сделали и асфальтированные спуски. И вскоре там появится парковка.

В следующем году реконструкцию дороги на этом участке продолжат. В планах привести в порядок еще один отрезок магистрали — с 255 по 258 километр.