Новой инфекционной больнице в Ангарске быть

Об этом заявили на встрече руководителей медицинских учреждений. Сейчас новое здание на стадии проектирования. Под него уже оформлен земельный участок.

Судьбу инфекционной клинической больницы в Ангарске обсуждают несколько лет. Зданию больше 65-ти. О возрасте напоминает его ветхое состояние: крошатся фасад, стены и даже валится кровля. И в прошлом году здание признали аварийным. Приняли решение построить новое. Так как ангарская инфекционная больница является филиалом, то все вопросы по новому зданию поручено решать им.

Владимир ХАБУДАЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ: На сегодня то, что министром поручено руководству нашей больницы и мне, в частности, медико-техническое задание — оно выполнено. Оно на самом деле есть, оно сделано с современными технологиями. И мы, я считаю, хороший участок выпросили. Транспортные магистрали и сети инженерные там буквально рядом.

Место для строительства площадью более 30 тысяч квадратных метров выбрали в черте Ангарска: на пересечении улиц Иркутской и Партизанской. Новая инфекционная больница — одна из главных тем на обсуждении руководителей медицинских учреждений. Но говорили и о другом. Так, планируют расширить состав «Ангарской городской больницы скорой медицинской помощи». С марта этого года на ее базе работает отделение амбулаторного диализа. А в 2020-м планируют открыть региональный сосудистый центр.

Борис БАСМАНОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ АНГАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ: Начиная с 2013 года, мы вошли в состав областной системы здравоохранения. Это дало серьезную возможность участвовать в федеральных программах. Более 500 тысяч контактов ежегодно с жителями Ангарска и прилегающих районов проходит через больницу скорой медицинской помощи.

Еще одна важная тема — обеспечение ангарчан лекарствами. Особенно нужен инсулин. В городе нефтехимиков сахарным диабетом болеют почти 2700 человек. Дефицита препарата нет. Сейчас для федеральных льготополучателей из Ангарска есть 1700 упаковок инсулинов. Еще 700 — для иногородних. Как утверждают специалисты, Иркутская область обеспечена лекарствами к началу следующего года.