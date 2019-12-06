Новогодние развлечения: музей «Тальцы» уже готов встречать гостей

Провести предпраздничные дни с пользой можно и за городом. В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» для посетителей подготовили целый ряд развлечений. Прогулки на собачьих упряжках, катание на горках и не только.

При въезде в «Тальцы» сразу попадаешь в зимнюю сказку. Аутентичная архитектура перемещает гостей во времена прошлых столетий, где можно погрузиться в забавы того времени. Прогулка на собачьих упряжках традиционно организована для самых смелых любителей быстрой езды.

Наталья ФИЛАТОВА, ИНСТРУКТОР по ЕЗДОВОМУ СПОРТУ: Больше мы ориентированы на ребятишек, но и взрослым мы доставляем такое удовольствие. Ребятишки у нас чаще всего катаются самостоятельно, мы им даем уникальную возможность почувствовать себя каюром. Поэтому мы и запрягаем две собачки, чтобы это было максимально безопасно, но в то же время интересно.

В «Тальцах» оборудовали в этом году и пикниковую зону со стоянкой для авто, столами и лавочками. Можно приготовить барбекю, отдохнуть с друзьями и просто насладиться видами на Ангару. А вот для любителей приключений подготовлены другие развлечения.

В «Тальцах» работает дом бабы Яги. Здесь сказочная женщина может рассказать о том, что ждет в будущем. К примеру, если кто-то хочет выйти замуж, то может бабушкину карту вытянуть и сразу узнать, какой будет муж. Погадает на картах, расскажет историю происхождения персонажа, покажет достопримечательности. Подлинные предметы интерьера особенно привлекут тех, кто читал сказки с участием бабы Яги.

БАБА ЯГА: Каждый посетитель может прийти к бабушке Яге в гости. Бабушка Яга расскажет, кто такая бабушка Яга, расскажет о прообразах. Ну и, конечно, каждый посетитель может посмотреть интерьер избушки и вытянуть предсказание из наших волшебных карт.

Поездка на конных санях станет еще одним увлекательным занятием. Ведь это один из важных атрибутов настоящей русской снежной зимы. Для начала сезона уже все готово, говорит директор музея Владимир Тихонов.

Владимир ТИХОНОВ, ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Зимний сезон мы начинаем уже. В принципе, у нас горка одна пока готова, через неделю у нас две готовые горки будут, как всегда на коровьих шкурах. Самое главное — на горках инструкция по технике безопасности есть, ее надо читать, ее надо соблюдать, чтобы не было проблем никаких. Ну а остальное, лошади, собачки, они у нас все готовы к приему посетителей.

Все развлечения и резиденции в «Тальцах» до Нового года будут работать по выходным. А со 2 по 8 января гостей ждут ежедневно.