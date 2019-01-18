Новая школа в селе Тутура Жигаловского района скоро откроет свои двери

В селе Тутура Жигаловского района 113 учеников до сих пор занимаются в деревянных корпусах без теплых туалетов и с печным отоплением. Однако новая школа почти готова.

За один рабочий день проходят километры, говорит Людмила Спиридонова. А все из-за того, что нужно вести уроки в разных зданиях — их шесть. Школу села Тутура в Жигаловском районе построили еще в 1850 году. В основном блоке печку топят дважды в день, чтобы было тепло и чтобы согреть воду для хозяйственных нужд. Туалеты на улице. В таких условиях занимаются 113 детей. И они, и преподаватели ждут открытия нового здания школы.

Людмила СПИРИДОНОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ с. ТУТУРА: Ну, конечно, все с нетерпением ждут открытия нового здания, чтобы учиться здесь в комфортных условиях, постоянно спрашивают, и выпускники, конечно, горят большим желанием, чтобы у них последний звонок, выпускной уже прошел в новой школе.

А ждали эту школу долго: котлован вырыли еще в 2008-м, но из-за отсутствия финансирования стройку заморозили и возобновили только спустя 9 лет по решению губернатора Сергея Левченко. На проведение работ из областного и муниципального бюджетов выделено 175,5 млн рублей. Сегодня на месте председатель правительства региона Руслан Болотов. Ему показывают уже готовые блоки новой школы на 100 мест. Сейчас учебное учреждение проходит процедуру лицензирования. Образовательный процесс планируют начать после весенних каникул.

Руслан БОЛОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Наша задача, людей, которые работают сегодня в системе управления, — сделать максимально возможное для того, чтобы условия, в которых учатся наши дети, были максимально комфортными и соответствовали условиям сегодняшнего дня.

А еще: подходить к соцобъектам комплексно. В Тутуре, например, провели новую линию освещения, чтобы детям было безопасно ходить в школу. Проектируют пешеходный мост вместо существующего понтонного. Все это включено в пятилетний план развития территории. Сейчас в регионе строят 29 объектов образования, в 36 учреждениях пройдут капитальные ремонты. Работы по 9 новым школам и 8 детским садам будут полностью завершены.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ, МЭР ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА: Мы провели капитальный ремонт детского сада в Дальней Закоре и вместо развалюхи мы получили современное помещение, соответствующее всем нормам СанПиНа, для нахождения детей в учреждении дошкольного образования. Сейчас на 30 мест садик в сельской местности, где подогреваемые полы. Вся инфраструктура: коммуникации, отопление, канализация, освещение — на уровне.

Ждут открытия школы на 725 мест и в Баяндаевском районе. Работы идут ударными темпами ,уже возведены пять блоков. Завершат строительство до конца этого года.

Руслан БОЛОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Что сейчас человеку нужно? Он хочет ощущать, что у него и дома есть все то, что есть в областном центре. Поэтому задача, которую поставил нам губернатор в рамках пятилетнего плана, она, с одной стороны, простая, с другой, сложная. Если 10 лет назад в титуле было 50 объектов, то теперь 237. Это ремонт, стройка в соцсфере. И все равно этого мало.

Для сравнения: в прошлом году были запланированы строительство и реконструкция 207 объектов. В планах правительства сделать все возможное, чтобы увеличить этот показатель.