Набережную торжественно открыли в Ангарске

«Ты неси меня река за крутые берега…» Хит группы «Любэ» накануне звучал в Ангарске. Местные жители в шутку добавляли: «Берега у нас уже не круты, а благоустроены». Ведь в городе, рожденном Победой, открыли набережную. Первую за почти 70-летнюю историю.

Нина Круглова — коренная жительница и ровесница Ангарска. Родилась в 51-м, в год присвоения статуса города. На открытие набережной пришла с внучкой и любимым зятем. Признается, что от увиденного в приятном шоке.

Нина КРУГЛОВА, АНГАРЧАНКА: Никогда не думала, я вообще даже и представить не могла, что в Ангарске может быть вот такая красота. Я сегодня, конечно, здесь первый раз. Только слышала в СМИ, читала в газетах. Ну, необычно все. Мне очень нравится, летом будет красивее. Но и осенью очень даже прекрасно.

Открытие набережной стало общегородским праздником. С самого утра события следовали одно за другим. Спортивный забег и творческие мастерские. А главное — это десятки тысяч людей, которые решили лично проверить сделанную властями и строителями работу.

Владимир УДРУЖЕВ, АНГАРЧАНИН: Сейчас дорожки сделаны, беговые и обычные. Можно на велосипедах. Прогулки, с колясками, дети отдыхают. Благоустроили, здорово.

Особенно стало красиво ближе к вечеру. Ангарчане с удовольствием делали фотографии на память.

«Легенды реки Китой». Концертную шоу-программу праздника увидели не только ангарчане. Приезжали мэры-соседи, представители Законодательного собрания. Отдельная делегация прибыла из Подмосковья. Мытищи вот уже 12 лет, как город-побратим Ангарска.

Ирина ШУТОВСКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ: Впечатления самые положительные от Ангарска, от ваших людей. А набережная Ангарска потрясла нас до глубины души. Поистине эта набережная станет центром как пожилого населения, так и молодежи.

Кстати, открытие набережной — это только первый этап обустройство береговой территории. В планах у администрации еще много чего. Например, выход на противоположную сторону Китоя.

Сергей ПЕТРОВ, МЭР АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: Строительство пешеходного моста на остров Большой, он как раз напротив нашей набережной находится. Он существовал в эпоху нашей юности, лет 30-40 назад стоял этот мост. И этот остров — это огромная рекреационная территория с огромным потенциалом. Поэтому для ангарчан это открылась воронка совершенно иных возможностей.

Ну а потом было… «Любэ». Народный артист России Николай Расторгуев больше часа радовал ангарчан и гостей «Открытия набережной» своими хитами. Жители подпевали и пританцовывали. И, конечно, радовались праздничному фейерверку, который стал финалом праздника и стартом для начала новых проектов.