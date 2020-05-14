На сборном пункте на станции Гончарово готовятся к приезду призывников

Сборный пункт на станции Гончарово в Шелеховском районе в боевой готовности. Там ждут приезда призывников. Будущие защитники Отечества прибудут туда уже 20 мая. А пока дезинфекцию распределительного пункта проводят дважды в день, обрабатывают помещения. Тщательнее будут проверять и самих призывников.

У этих бойцов в костюмах химзащиты сегодня спецоперация. Солдаты обеззараживают местность. Казарма, столовая, санчасть, штаб и КПП. Дважды в день эти помещения чистят специальным раствором. После чего проветривают. А уже другим средством убивают микробы на улицах. Несколько раз машина проезжает по плацу. Все для того, чтобы вирус и близко не подступил к пункту сбора.

Артем ПЛОТНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ВЗВОДА:

На улице мы проводим обработку при помощи авторазливочной станции новой модели, которая только недавно поступила на вооружение в российскую армию. С помощью нее мы выполняем комплекс различных мероприятий с целью не допустить распространение вообще любой инфекции на территории. Обрабатываем территорию дважды в день до обеда и после.

Эти два медпоста появились тут совсем недавно. Прежде чем попасть на территорию распределительного пункта, всем призывникам придется пройти дополнительный осмотр у врачей. Без него в казармы Гончарово просто не пустят по приезду. Здесь измерят температуру и возьмут тесты на коронавирус. До службы будущих солдат допустят только в случае отрицательных результатов. Но и на местах солдат ждет двухнедельный карантин.

Сергей КАРАМЫШЕВ, ВОЕННЫЙ КОМИССАР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Я думаю, что со всеми поставленными задачами мы справимся. Тем более военкомат Иркутской области тесно взаимодействует с органами исполнительной власти, с органами местного самоуправления, со всеми руководителями предприятий, и, соответственно, мы работаем на основании указаний Министерства обороны.

Сроки самого призыва не изменились. Он начался 1 апреля и закончится 15 июля. Но работу призывных комиссий пришлось скорректировать. Она началась 12 мая, а уже 20 числа в Гончарово прибудут первые призывники. К местам службы их отправят 22 мая. Дата пока приблизительная. Ее могут перенести на начало июня.



