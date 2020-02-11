На переправе к Ольхону заработал автономный ледовый комплекс

Хорошая новость для туристов и жителей Ольхона. С материка на остров открыли ледовую переправу. В этом году ее ждали дольше обычного. Все это время до большой земли и обратно приходилось добираться на «Хивусе». Что повлияло на сроки и какие правила езды существуют на зеркальной глади озера, расскажем в следующем материале.

Долгожданная ледовая дорога. В этом году ее открыли на неделю позже обычного: повлияла поздняя осень и теплая зима. Кроме того, структура льда получилась неоднородная. Он намерз слоями, были и большие трещины, которые потом пришлось специально намораживать.

Евгений ГОГОЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ по ИКРУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Подготовка к открытию ледовой переправы началась с середины января. Практически в ежедневном режиме мы взаимодействовали с дорожной службой Иркутской области. Отрабатывали по состоянию и структуре льда. Ежедневно будет проводиться мониторинг ледовой обстановки. В настоящее время толщина льда до 90 сантиметров, что позволяет в целом безопасно эксплуатировать ледовую переправу.

Общие характеристики ледовой дороги: 10 километров 600 метров в длину, работает круглосуточно, движение установлено в две полосы. Само ледовое покрытие достаточно прочное, намерзло около 90 сантиметров льда. Безусловно, есть ограничение по весу — 10 тонн. То есть уже сейчас здесь могут ездить средние большегрузы и так называемые таблетки — транспорт, на котором местные попадают с одного берега на другой.

Алексей САВИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА по ПРОИЗВОДСТВУ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО ФИЛИАЛА ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Неровности всегда убирают, каждый год. Лед никогда не замерзает ровно. Производят намораживание, где-то сруб, где,- то намораживание. По местам трещин — опять же замораживают их. Характеристики не меняются год от года. Меняется только протяженность. Зависит от того, какой дорога делает крюк по самому заливу.

Кроме того, в этом году на ледовой дороге к Ольхону проводят уникальный научный эксперимент. Здесь заработал автономный ледовый комплекс. Разработка наших ученых, такой нет нигде в мире. Простой на вид прибор выдает очень нужную информацию: толщину и температуру льда, толщину снега и даже солнечную радиацию. За всем этим можно в режиме онлайн следить на специальном сайте.

Илья АСАМОВ, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЛИМНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА: Прибор уникален тем, что он измеряет толщину льда с точностью пять сотых миллиметра. Это микроны уже, пятьдесят микрон. То есть он видит, как за 2-4 минуты изменился лед. При хорошей скорости нарастания на первых этапа он видит всю тенденцию, и это будет очень точная информация.

Такая информация будет полезна и ученым, и обычным туристам, которые собираются ехать на Байкал. Что касается ледовых переправ, их по области уже действует 54. До какого времени они будут открыты, спрогнозировать сложно. Погода и в этом году уже преподносит много сюрпризов.