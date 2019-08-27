Такого масштабного ремонта в Иркутской области не было много лет. Сегодня на федеральной трассе Р-255 дали старт строительству обхода города Усолья-Сибирского. Работы рассчитаны на 5 лет. Что за это время сделают и почему уже сейчас ремонт называют испытанием для дорожников, расскажем далее.

20 тысяч машин в сутки, в том числе большегрузы, только по самым скромным подсчетам, пропускает этот участок федеральной трассы, который транзитом проходит через Усолье-Сибирское. И, как говорят дорожники, эта цифра в два раза больше допустимого значения.

Николай РЕЙНЕТ, НАЧАЛЬНИК ФКУ УПРДОР «ПРИБАЙКАЛЬЕ»: В этом году запланированы подготовительные работы. Мы приступаем к устройству искусственных сооружений, подготовке земельного полотна, отводим карьеры и приступаем к строительно-монтажным работам в ноябре.

Общая протяженность объекта строительства почти 43 километра. Будет возведено пять мостов, два надземных пешеходных перехода, три транспортные развязки в разных уровнях. Сама трасса станет четырехполосной по две полосы в каждую сторону. Все материалы, которые будет использовать подрядная организация, местные.

Николай ТОМШИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ-ПОДРЯДЧИКА: Будем использовать ангарский цемент, местный гравий из карьеров, железобетон тоже местный, асфальтобетон мы сами производим.

Обход пустит весь транзитный транспорт, минуя Усолье-Сибирское и поселок Тельму. Это позволит сократить время в пути минимум на 40-50 минут. К тому же значительно улучшит экологическую ситуацию в районе. Но и самое главное — трасса будет первой технической категории, что обеспечит безопасность пешеходов и водителей.

Сергей ТЕН, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ: Мы сейчас ехали из Иркутска и обратили внимание: совершенно разная дорожная ситуация, когда дорога первой технической категории и идет разделительная полоса между направлениями движения, когда дорога второй технической категории, когда этой разделительной полосы нет. При строительстве этой дороги мы уходим от самых страшных ДТП — от лобового столкновения авто на высоких скоростях. Я этим вопросом занимаюсь с 2008 года, 11 лет мы планомерно эту работу проводим.

Строительство обхода Усолья рассчитано на 5 лет до сентября 2024 года. Стоимость объекта более 16 млрд рублей.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Нам в области нужны хорошие дороги, и этот масштабный проект — очередной шаг к развитию, развитию транспортной сети, развитию экономики области, потому что все это взаимосвязано.

И сегодня уже говорят о том, что строительство обходов городов в Иркутской области продолжат. Такие стратегически важные объекты должны быть возведены вблизи городов Тулуна, Куйтуна, Нижнеудинска и Слюдянки.