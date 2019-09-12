Дорогу до села Онот в Черемховском районе необходимо капитально отремонтировать

Как сообщили в Министерстве строительства, проблемный участок дороги до села Онот в Черемховском районе уже ремонтировали неоднократно. Но большегрузы полотно разбивают очень быстро. Кроме того, весной дорогу еще и топит. Там необходимо выполнить капитальный ремонт и установить водопропускные трубы. В этом году разрабатывается проектная документация, готовится аукцион. Также на этом участке будут установлены автоматические системы весогабаритного контроля.