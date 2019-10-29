На Байкале будет штормить, предупреждают сотрудники МЧС

На Байкале будет штормить, предупреждают сотрудники МЧС

29.10.19

Завтра в средней части озера ожидают порывы ветра до 38 метров в секунду. Владельцев судов просят воздержаться от выхода в акваторию озера. Как говорят специалисты, осень и ранняя зима наиболее опасны для судоходства на Байкале. В это время волны достигают высоты более пяти метров, при этом они круче и чаще, чем морские и могут опрокинуть судно. Выгрести на веслах против ураганного ветра невозможно.

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