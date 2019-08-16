На АНХК внедряют энергоэффективные технологии

Энергоэффективные технологии внедряют на крупнейшем предприятии Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии. За счет этого АНХК за этот год ожидает экономический эффект более ста семидесяти миллионов рублей. Это превышает показатель 2018-го почти на 40%.

Эту установку специалисты называют завод в заводе. Она крупнейшая по первичной переработке нефти и одна из самых энергопотребляемых в Ангарской нефтехимической компании. Еще в прошлом году руководство предприятия поставило задачу максимально снизить расход топлива на печах установки.

Константин СЕМЕНОВ, ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА АО «АНХК»: Нам удалось стабилизировать качество топливной сети количеству, были сглажены все колебания, все это стабилизовали, и пошел стабильный процесс, мы смогли снизить температуру на выходе их печи и тем самым снизить потребление топлива.

Оптимизация технологического режима позволила снизить потребление жидкого и газообразного топлива почти на две тысячи тонн за полгода. А экономический эффект от этого более 21 миллиона рублей. В АНХК действует программа энергосбережения и энергоэффективности, на мероприятия которой ежегодно выделяют значительные средства.

Константин ЗЕЛЕНСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «АНХК»: На сегодня реализовано более 25 мероприятий, направленных на энергосбережение с планируемым экономическим эффектом по этому году более 170 млн. За первое полугодие мы уже имеем экономический эффект около 130 млн рублей.

Также на ангарском предприятии стремятся использовать вторичные энергоресурсы и увеличивать выработку собственного пара за счет использования потенциала тепла дымовых газов. На одной из установок ведутся работы по монтажу котла-утилизатора. В результате компания увеличит выработку собственной тепловой энергии на 23% и сэкономит более 300 миллионов рублей. В целом по программе повышения операционной эффективности до 2024 года по плану удастся получить эффект в 3,5 миллиарда рублей.