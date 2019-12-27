Музей «Тальцы» готов встречать гостей

Новая фотозона, катание на собачьих упряжках, пироги по сибирскому рецепту и традиционные зимние забавы. В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» готовы к праздничному приему гостей.

Директор музея «Тальцы» Владимир Тихонов лично командует процессом установки праздничной фотозоны. А как иначе, когда множество туристов будут рассказывать про «Тальцы» всему миру. Сейчас такие специально оформленные места для фотографий пользуются популярностью. Подобная фотозона украшает многие крупные города. Благодаря ей архитектурно-этнографический музей «Тальцы» сегодня присоединился к мегаполисам.

Без внимания не останется и большой куб в форме новогоднего подарка. Его украшает символ наступающего года — крыса. Фото с ним принесет удачу, говорят в «Тальцах». А еще всех гостей здесь ждут два аляскинских маламута Дик и Лиза. Катание на собачьих упряжках — старинная русская забава. Организаторы досуга уверяют: любителям экстрима точно будет интересно.

Владимир ТИХОНОВ, ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Музей «Тальцы» готов к приему туристов в Новый год. Вот здесь будут такие красивые собачки. И пикниковая зона. Парковок будет столько, сколько на Масленице, так что не переживайте. Машину можно спокойно поставить. Самое главное — воздух здесь чистый, отдохнуть у нас можно.

А здесь дети катаются с горок и ходят на ходулях. Маленькие посетители — главные гости праздничного музея. А среди самых творческих проведут конкурс новогодних поделок. Для этого в церковно-приходской школе организовали праздничную выставку.

Дед Мороз и Снегурочка, а также Баба Яга всю неделю будут ждать гостей в своей резиденции. Всех желающих накормят пирогами с вишней. Их рецепт — один из старейших и любимейших у сибиряков. Помимо этого, организаторы подготовили праздничную программу. Она будет работать до 8 января.