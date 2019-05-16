Музей байкальской воды откроют в Байкальске

Там развивают инфраструктуру, чтобы город стал еще интереснее для туристов. Новый объект станет частью многофункционального культурного центра. Чем еще в нем будут заниматься и где разместят, расскажем в следующем материале.

Дом культуры «Юбилейный» в Байкальске всегда полон жизни. На сцене бодрая задорная современная музыка, здесь репетирует вокальная группа «Капитошки». А на втором этаже раздаются народные мотивы в исполнении казачьего ансамбля. Помещений не так уж много, а вот творческих людей в городе немало. Здесь даже есть театр. Коллективу с 25-летним стажем присвоено звание народного театра России. Только своего дома у артистов нет. Нет помещений и у музея города. Раньше он был в библиотеке, но сейчас ее закрыли на реконструкцию. Надо строить новое здание, решили в Байкальске. Площадку уже подобрали, рассказывает директор дома культуры и председатель городской думы Алексей Нагаев. Вот эта уютная роща сможет вместить и капитальное здание, и легкие павильоны вокруг, в них планируют разместить отдельный музей байкальской воды и творческие мастерские.

Алексей НАГАЕВ, ДИРЕКТОР ДОМА КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» г. БАЙКАЛЬСКА: Туристы будут приходить сюда, проходить мастер-классы и в течение часа своими руками сделают, например, нерпочку. То есть такие моменты, когда можешь частичку Байкала увезти с собой.

Кстати, развитие туризма — одна из причин, по которым новый объект так нужен. Приезжие катаются на лыжах или любуются Байкалом, а вот вечером им заняться нечем. Важен культурный центр и для жителей. В микрорайоне Строитель нет подобного учреждения, детям приходится пересекать железную дорогу и федеральную трассу, чтобы попасть в ДК «Юбилейный». Именно его филиалом будет новый центр. Проект строительства уже готов. Его специально адаптировали к территории: зданию в стиле шале добавили сейсмоустойчивости.

Василий ТЕМГЕНЕВСКИЙ, МЭР г. БАЙКАЛЬСКА: Не то что нуждаемся, мы крайне нуждаемся в этом вопросе, и мы озвучивали эту тему на всех уровнях, и недавно, спасибо губернатору, мы получили поддержку губернатора, вовлечены были и министерство культуры Иркутской области, и минстрой, и поддержка депутатов Законодательного собрания, поддержка депутатов Государственной Думы. Спасибо я хочу сказать всем, что нас включили в план строительства.

Проект поддержал депутат Государственной Думы Михаил Щапов, а в Заксобрании области — Ольга Носенко и Галина Кудрявцева. Вопрос финансирования объекта народные избранники должны рассмотреть на сессии уже в мае.