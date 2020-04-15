Многодетная семья в Шелеховском районе получила помощь от депутата Госдумы Михаила Щапова

Адресная помощь от депутата Госдумы Михаила Щапова уже начала поступать. Сегодня ее получила семья Родиных из поселка Большой Луг в Шелеховском районе.

— Олеся Александровна, по просьбе Вашей родственницы Михаил Викторович Щапов оказывает Вам необходимую помощь как многодетной и малообеспеченной семье. Вот, здесь продуктовые наборы.

В семье Родиных трое детей. Старшему Антону 11 лет, младшему Роме скоро будет пять, еще у братьев есть шестилетняя сестра Вероника. Трудностями Родиных не напугаешь. Четыре года назад в их доме произошел пожар. Тогда старшему Антону было всего семь. Но он не растерялся и героически спас брата и сестренку. Дом отремонтировали, а проблемы не закончились. Сейчас глава семейства Сергей ищет работу, его жена Олеся сидит дома. Но не из-за коронавируса. Она следит за хозяйством и воспитывает детей, которых сложно прокормить в это непростое время. Ведь в детский сад и школу они сейчас не ходят как раз по причине пандемии.

Олеся РОДИНА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА: Мы порой выходим из дома до магазина, но все равно трудно сейчас с питанием. Как-то надо же детей кормить. Они же тут у нас теперь целыми днями. Выйдут, на полянке рядом с домом поиграют, и мы их потом домой загоняем.

Теперь еды хватит минимум до конца следующей недели. Большая и дружная семья устроила чаепитие сразу после того, как им привезли продукты. В приемную депутата Михаила Щапова обратилась близкая родственница Родиных. Недавно она услышала обращение народного избранника к населению, в котором он призвал жителей нашего региона, не стесняясь, говорить о своих проблемах.

Елена МИХАЛЁВА, ПОМОЩНИЦА ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МИХАИЛА ЩАПОВА: Сегодня мы доставили материальную помощь. Привезли продукты длительного пользования: крупы, чай, масло сливочное, детям сладкое.

В сложное время для всех главное — помогать друг другу. Сообща трудности пережить легче.



